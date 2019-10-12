اجتماع مشترك بين اللجنة الأولمبية واتحاد اليد

مسقط – الرؤية

ترأس السيد خالد بن حمود بن حمود البوسعيدي يوم الخميس الماضي اجتماعاً مشتركاً بين مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العُمانية والاتحاد العُماني لكرة اليد، وذلك في ضوء الخطة التي وضعها السيد رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية بالالتقاء بالاتحادات واللجان الرياضية ومعرفة سير عملها والتحديات التي تواجهها والنظر في آلية حلها للخروج معاً بقرارات تخدم الرياضة العُمانية.

حضر الاجتماع الدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس مجلس إدارة الاتحاد العُماني لكرة اليد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد فيما حضره من جانب اللجنة الأولمبية العُمانية عدد من أعضاء مجلس الإدارة والمختصين باللجنة.

وقد تم التطرق إلى برامج الاتحاد الحالية والأجندة التي ينوي تنظيمها خلال الفترة المقبلة، والتحديات والعقبات التي تواجه سير عمله، بالإضافة إلى استعراض مرئيات لجنتي المنتخبات والمسابقات، واستعدادات منتخب كرة اليد الشاطئية في مشاركاته الخارجية القادمة أهمها بطولة الألعاب العالمية الشاطئية الأولى التي تقام حالياً في دولة قطر، ونهائيات كأس العالم لكرة اليد الشاطئية المقرر إقامتها في إيطاليا عام 2020.

كما استعرض الاتحاد خططه القادمة الهادفة إلى الارتقاء باللعبة وسعيه للتجديد والتطوير والاهتمام بالمراحل السنية والناشئين والشباب والتركيز على انتقاء المواهب من البراعم وتدريبهم وفق الطرق الحديثة وتسخير كافة الإمكانيات والمقومات الضرورية لبناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق مراكز متقدمة في الاستحقاقات القادمة، والبحث عن شركاء استراتيجيين لتقديم الدعم لهم بهدف تأهيلهم وتطوير مستوياتهم، بالإضافة إلى هدفه الاستراتيجي في التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 من خلال التركيز على الإعداد الجيد للرياضيين ومساندتهم ودعمهم ميدانياً وعلميا.