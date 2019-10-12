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136 مشاركاً في سباق ظاهر الفوارس لاختراق الضاحية في نسخته الأولى

السبت 12 أكتوبر 2019 09:17 م بتوقيت مسقط

136 مشاركاً في سباق ظاهر الفوارس لاختراق الضاحية في نسخته الأولى

 عبري – ناصر العبري       

           

أقيم سباق ظاهر الفوارس لأختراق الضاحية في نسخته الأولى بمشاركة  74 متسابق في فئة الناشئين و  62من الشباب، تحت رعاية الشيخ سلطان بن محمد الفارسي .

 

ونجح المتسابق غصن بن سالم الفارسي من فريق ظاهر الفوارس في الفوز بالمركز الأول على مستوى الناشئين وجاء بعده حمزة بن عبدالله الجابري في المركز الثاني، وحل معاذ بن حمود الجلنداني في المركز الثالث وجميعهم من نفس الفريق وحسم أحمد بن سليمان الكلباني عضو فريق خدل المركز الرابع لصالحه.

 

وفي فئة الشباب فردي توج المتسابق محمد بن علي العبودي  من نادي أهلي سداب بالميدالية الذهبية،

وحل ثانيا المتسابق عاصم بن محمد الحضرمي، و محمد بن خلفان السيابي ، في المركز الثالث وجمعيهم من نفس الفريق اما المركز الرابع فكان من نصيب عضو فريق بيح داود بن سليمان المعمري.

 

كما قام راعي الحفل بتكريم الجهات والمؤسسات الداعمة لنجاح السباق ممثلة في الاتحاد العماني لألعاب القوى وشرطة عمان السلطانية و نادي ينقل الرياضي والمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الظاهرة وشركة مياه فدا وشركة المعمري للحج والعمرة .

 

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