1300 متخصص.. افتتاح المؤتمر السابع للجمعية الأمريكية لأطباء الغدد الصماء بمسقط

مسقط - الرؤية

افتتح أمس المؤتمر السابع للجمعية الأمريكية لأطباء الغدد الصماء -فرع الخليج- الذي تنظمه الجمعية الأمريكية لأطباء الغدد الصماء وبدعم من وزارة الصحة وجامعة السلطان قابوس والمستشفى الجامعي، وبرعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان.

شهد المؤتمر حضور عدد من أصحاب السمو ومعالي الوزراء وأصحاب السعادة وبمشاركة واسعة من العاملين بالمؤسسات الصحية بالسلطنة، ومتحدثين عالميين وإقليمين ومحليين رفيعي المستوى ونُخبة متميّزة من الكفاءات العالية السمعة عالمياً وعربياً وخليجياً، وذلك بهدف عرض آخر المستجدات حول مرض السكري والغدد الصماء، والكشف عن آخر التطورات في مجال البحوث والدراسات في هذا المجال والتي ستوفر أعلى معايير الجودة في التعليم.

ويهدف المؤتمر عرض آخر المستجدات حول مرض السكري والغدد الصماء، والكشف عن آخر التطورات في مجال البحوث والدراسات في هذا المجال والتي ستوفر أعلى معايير الجودة في التعليم، كما يسعى إلى تعزيز المعرفة في مجال السكري، والضغط، والسمنة، والدهنيات والكوليسترول اضافة إلى أمراض الغدد المختلفة وأكثرها شيوعاً لدينا أمراض الغده الدرقيّة.

واستعرض المؤتمر السابع للجمعية الأمريكية لأطباء الغدد الصماء آخر الأبحاث الطبية من المنطقة، ومن أبرز المحاور التي سيتطرق لها المؤتمر في جلساته النقاشية صحة الرجال والقدرات الجسدية ويتمثل في "أسباب الضعف الجنسي للرجال وعلاقته بالسكري وغيره وتقدم السن مع العلاجات المناسبة، وتحسين القدرات الجنسية والضعف والإخصاب للرجال، وكذلك تأثير وضعف الهرمونات التعويضية بالنسبة للرجال والنساء".

كما ناقش المؤتمر عددا من المحاور المتعلقة بالسمنة وتأثيراتها وعلاقتها بالسكري، والمؤثرات الأساسية المسببة للسمنة والأسباب التي تجعل تخفيض الوزن ليس سهلاً، وأيضاً العوامل الإيجابية التي تؤدي إلى نجاح انقاص الوزن، وعمليات تخفيض الوزن، وكذلك المكملات الغذائية المطلوب توفيرها فيما بعد العمليات للمرضى وطرق متابعتها لاستمرارية نجاح العلاج بالنسبة للمرضى بعد العمليات.

وحاضر في المؤتمر نخبة من الأطباء العالميين والمحليين في أمراض السكري، والسمنة، وهشاشة العظام وأمراض الغدد الصماء، كما يقام بالتوازي مع المؤتمر برنامج خاص مكثف لتدريب الكوادر الصحية القائمة على تثقيف المرضى وتعليمهم.