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تحت شعار «الرؤية أولاً»

مستشفى عبري ينظم المؤتمر الوطني لطب العيون بمشاركة 200 مختص

السبت 12 أكتوبر 2019 09:00 م بتوقيت مسقط

الحضور
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عبري - ناصر العبري

نظم قسم العيون بمستشفى عبري، أمس السبت، المؤتمر الوطني لطب العيون 2019 تحت شعار «الرؤية أولاً»، بالتعاون مع دائرة الأمراض غير المعدية بوزارة الصحة والبرنامج الوطني لصحة العين؛ شارك فيه نحو 200 من أطباء العيون وأخصائي الإبصار وذوي الاختصاص في مجال طب العيون من القطاعين العام والخاص.

  رعى الحفل سعادة الدكتور محمد بن سيف بن سلطان الحوسني، وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، وذلك في قاعة المهلب بن أبي صفرة بكلية العلوم التطبيقية بعبري، بالتزامن مع اليوم العالمي للإبصار، وبحضور الدكتور سالم بن موسى العبري مدير عام الخدمات الصحية لمحافظة الظاهرة، والدكتور ناصر بن عبدالله الشكيلي مدير مستشفى عبري، وعدد من المسؤولين الصحيين الكوادر الطبية والطبية المساعدة العاملة بالمحافظة.

من جانبه قال الدكتور عبدالرحمن بن راشد العبري، طبيب أخصائي وجراح عيون بمستشفى عبري، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، إن المؤتمر يقام تحت منظومة اللجنة الوطنية لتطوير طب العيون بوزارة الصحة وتم تكليف قسم العيون في مستشفى عبري لإقامة المؤتمر لأول مرة في محافظة الظاهرة، تماشيا مع تطور خدمات طب العيون في المحافظة وكذلك لمناقشة أهم أمراض العيون المنتشرة هنا.

وشارك في تقديم أوراق عمل المؤتمر عدد من الخبراء المتخصصين في أمراض العيون المختلفة من داخل وخارج السلطنة، استعرضوا خلالها وبائيات القرنية المخروطية، وعلاج القرنية المخروطية، وزراعة القرنية في السلطنة، والوضع الوطني العام لمرض اعتلال الشبكية الناجم عن مرض السكري.

وتعتبر سلطنة عمان من الدول التي حققت إنجازات في القضاء على معظم الأمراض المعدية ومثال على ذلك مرض التراخوما المسبب للكثير من مضاعفات العيون مثل جفاف العيون وأمراض اعتلال الجفون والقرنية، حيث تم الإعلان خلال العام الفائت عن خلو السلطنة رسميا من مرض التراخوما، بالإضافة إلى ما تقوم به المؤسسات الصحية من تدريب أطباء العيون داخل وخارج السلطنة يأتي تنظيم هذه المؤتمرات المتخصصة لرفع قدرة الأطباء العاملين داخل السلطنة لما تقدمه من معلومات حديثة ومناقشات جادة مع المختصين وحلقات العمل المصاحبة.

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