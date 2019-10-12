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"الوطنية للشباب" تقيم ورشة المناظرات للمعلمين المتدربين بــ"تعليمية الوسطى"

السبت 12 أكتوبر 2019 08:12 م بتوقيت مسقط

"الوطنية للشباب" تقيم ورشة المناظرات للمعلمين المتدربين بــ"تعليمية الوسطى"

هيماء-  محفوظ الشيباني

 

نفذت اللجنة الوطنية للشباب بالتعاون مع المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الوسطى ورشة للمناظرات وذلك بمركز التدريب بـ"الدقم" بهدف إعداد وتهيئة وتدريب عدد من المعلمين في المحافظة لإتقان عمل المناظرات وتطبيقها على الطلبة المشاركين من مدارس تعليمية الوسطى، وتعريفهم بأسس التناظر وأنواع القضايا المطروحة التي تشمل القضايا التربوية والاجتماعية والاقتصادية المعاصرة.

وتأتي الورشة التدريبية التي قدمها خميس بن سعيد السيابي رئيس قسم الاحتفالات والمعارض التربوية بدائرة الأنشطة التربوية ومدرب فريق المدارس بالسلطنة، في إطار استعدادات اللجنة الوطنية للشباب لتنفيذ البطولة الوطنية الرابعة للمناظرات وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

 وتقام البطولة على مستوى المدارس في كل محافظة بعد ذلك يتم ترشيح المدرسة الفائزة ويمكن للمحافظة تشكيل فريق يمثل المحافظة مكون من عدة مدارس للدخول في البطولة النهائية التي من خلالها سيتم اختيار الفريق الفائز في البطولة على مستوى السلطنة والمشاركة في البطولة الدولية التي ستقام في دولة قطر في مارس القادم.

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