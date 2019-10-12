طلابنا يحصدون 13 ميدالية في أولمبياد الرياضيات والفيزياء الخليجي

مسقط - الرؤية

حصد طلبة السلطنة 13 ميدالية في ختام أولمبياد الرياضيات الخليجي السابع GMO2019، وأولمبياد الفيزياء الخليجي الثالث GPhO2019، ومناهزات اللغة العربية الثالث الذي احتضنته السلطنة في الفترة من 6-10 أكتوبر 2019.

ورعت حفل الختام وتسليم الميداليات معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، وبحضور معالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج العربي، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة وأولياء الأمور، وذلك بمسرح وزارة التربية والتعليم بالوطية.

وحصل طلبة السلطنة في أولمبياد الرياضيات الخليجي السابع على فضيتين وأربع برونزيات، وفي أولمبياد الفيزياء الخليجي الثالث على فضيتين وبرونزيتن، وذهبيتين وفضية في مناهزات اللغة العربية، وحصل طلبة قطر على سبع ميداليات، وتوج طلبة دولة الإمارات العربية المتحدة بعشر ميداليات، وحصل طلبة دولة الكويت على تسع ميداليات وحصل طلبة مملكة البحرين على ثماني ميداليات، وتوج طلبة المملكة العربية السعودية على 13 ميدالية.

بدأ الحفل بالقرآن الكريم، عقب ذلك قال معالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج في كلمة ألقاها، إن أرض سلطنة عُمان، أرضاً للعباقرة الذين صنعوا المعجزات في الأراضي والبحار، في جو يختلط فيه سحر اللغة العربية وجمال الرياضيات ونظامية الفيزياء، ناظرين بفخر وزهو لإنجازات السلطنة على كافة الأصعدة والمجالات، ولمجتمع مولع بالعلم والمعرفة وله تطلعات علمية سامية، يرسم هذه الإنجازات ويرعاها صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم.

وتابع المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج في كلمته للطلاب: "ها أنتم أيها الأبناء النجباء فتيانا وفتيات، تلتقون بهذه الروح التعاونية الواحدة، تمثلون دولة واحدة، تنطوي تحت لواء مجلس التعاون تلتفون لتتنافسوا مع أنفسكم تنافسا شريفا تتوزع فيه المراكز بينكم في فريق واحد كل خاناته ومراكزه مهمة. فكما تعلمون وبعضكم شارك في الأولمبيادات السابقة بأنّ مكتبكم مكتب التربية العربي لدول الخليج، وهو ينظم هذا الأولمبياد السابع في الرياضيات والثالث في الفيزياء، واللغة العربية، فإنّه يهدف بالدرجة الأولى إلى تهيئة اللقاء والتعارف بينكم واكتشاف إمكانات وقدرات بعضكم بعضا".

من جانبه ألقى سعادة وكيل الوزارة للتخطيط وتنمية الموارد البشرية، سعود بن سالم البلوشي كلمة الوزارة قال فيها: "نرحب بكم في هذه الاستضافة الأخوية النابضة بالعلم، وباللغة، وبالحب، هنا في سلطنة عُمان، وبتعاون أصيل معهود بيننا وبين مكتب التربية العربي لدول الخليج، حيث تهدف هذه المنافسات إلى تعزيز مجالات التواصل وروح التنافس الشريف بين الطلبة الموهوبين في دول الخليج، وتسهم في تطوير المناهج وصقل كفايات المعلمين في التدريس والتقويم، كما أنها تكسب المؤسسات التربوية خبرات وتجارب مثرية في مجال المنافسات الدولية".

وقال سعادة وكيل الوزارة للتخطيط وتنمية الموارد البشرية: "إن الاهتمام بمشاركة أبنائنا الطلبة في المحافل العلمية ورعايتهم وفق خطط علمية ومنهجية سليمة لهو من الركائز الأساسية في تطوير التعليم وتجويده، ومن هذا المنطلق فإننا في أمس الحاجة إلى إعداد البرامج الخاصة باكتشاف الطلبة الموهوبين ورعايتهم وتشجيعهم وتدريبهم على كل ما ينمي عقولهم ويدربهم على التفكير العلمي، وما هذه الفعاليات واللقاءات العلمية التي يجتمع فيها أبناء الخليج إلا خطوات في مشوار اكتشاف مواهبهم وقدراتهم وتعزيزها وتطويرها وإثرائها".