السبت, 12 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

لتحقيق التنمية المستدامة

"البيئة" تدشن مبادرة "أشجار" بالتعاون مع الكلية التقنية وأولياء الأمور

السبت 12 أكتوبر 2019 08:11 م بتوقيت مسقط

7af7b730-bbce-4f1b-877b-46638a7271b3
6713af3f-a153-42d6-be3d-6526a46d3b59
6769c5bf-69a7-4125-9f30-49ca798cc3b0
801028e5-afb2-4626-9852-1a8c205cc94c
05479064-7b2d-4f20-895c-b2c5659449ef
b09dd51b-df55-497e-9eb8-801ed9f27299

عبري - ناصر العبري                                                                                                             

 

دشنت إدارة البيئة والشؤون المناخية، بمحافظة الظاهرة، بالتعاون مع الكلية التقنية وأولياء الأمور من مختلف المحافظات والأساتذة والطلاب والموظفين "مبادرة أشجار" وذلك بزراعة عدد كبير من أشجار "السدر والغاف".

يأتي ذلك لأهمية المحافظة على النباتات والأشجار البرية، والتوسع في زراعتها بالإضافة الجهود التي تبذلها الوزارة وإداراتها المختلفة بالمحافظات لتوعية وتثقيف المجتمع للمشاركة في زيادة رقعة الأرض الخضراء ومكافحة التصحر وتوثيق الإرث الحضاري للسلطنة بربط الماضي بالحاضر.

وتسعى إدارة البيئة والشؤون المناخية لتحقيق التنمية المستدامة بتعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في استزراع الأشجار البرية، لزيادة المنظر الجمالي وتوطين الأشجار المحلية وتقليل التلوث وتخفيض درجات الحرارة ودعم حياة كثير من الكائنات الحية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

01 فبراير 2016

"البيئة" تطلق مبادرة "أشجار" للحفاظ على النباتات البرية.. ومناشط تعريفية بمقومات البيئة العمانية

المزيد

01 نوفمبر 2015

"البيئة" تنفذ حملة لتقليم أشجار القرم بالتعاون مع "بلدية صور"

المزيد

03 مارس 2016

"البيئة" تطلق مبادرة "أشجار" لاستزراع النباتات البرية العمانية

المزيد

31 أغسطس 2015

(Let's go) تدشن أول منتجاتها بمسرح الكلية التقنية العليا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

وزارة الداخلية تنهي استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس الشورى

المحليات - أخبار

طلابنا يحصدون 13 ميدالية في أولمبياد الرياضيات والفيزياء الخليجي

المحليات - أخبار

العوفي يطلع على سير العمل في مشاريع "مزون للألبان" و"النماء للدواجن"

الاقتصاد - محلي

السلطنة تسند مناقصة إعادة تأهيل مبنى "بيت العجائب" بزنجبار لشركة إيطالية

المحليات - أخبار

هيثم بن طارق: اعتماد الاستراتيجية الثقافية الخليجية يترجم جهود النهوض بالثقافة في «دول التعاون»

المحليات - أخبار

"الإحصاء والمعلومات": منح 17 ألفا و833 قطعة أرض سكنية في السلطنة بنهاية أغسطس

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

عمان - مراسيم سلطانية

"الأرصاد": سحب ركامية وهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

ضبط عدد من منتهكي الحياة البرية بمحمية السرين الطبيعية

المحليات - أخبار

مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ 19 شخصا

عمان - مراسيم سلطانية

قطر و"القيمة المضافة" وراء خسائر أكبر شركة ألبان في الخليج

دولي - اقتصاد

إعلان أسفل الأكثر قراءة