"البيئة" تدشن مبادرة "أشجار" بالتعاون مع الكلية التقنية وأولياء الأمور

عبري - ناصر العبري

دشنت إدارة البيئة والشؤون المناخية، بمحافظة الظاهرة، بالتعاون مع الكلية التقنية وأولياء الأمور من مختلف المحافظات والأساتذة والطلاب والموظفين "مبادرة أشجار" وذلك بزراعة عدد كبير من أشجار "السدر والغاف".

يأتي ذلك لأهمية المحافظة على النباتات والأشجار البرية، والتوسع في زراعتها بالإضافة الجهود التي تبذلها الوزارة وإداراتها المختلفة بالمحافظات لتوعية وتثقيف المجتمع للمشاركة في زيادة رقعة الأرض الخضراء ومكافحة التصحر وتوثيق الإرث الحضاري للسلطنة بربط الماضي بالحاضر.

وتسعى إدارة البيئة والشؤون المناخية لتحقيق التنمية المستدامة بتعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في استزراع الأشجار البرية، لزيادة المنظر الجمالي وتوطين الأشجار المحلية وتقليل التلوث وتخفيض درجات الحرارة ودعم حياة كثير من الكائنات الحية.