تدشين الحملة التعريفية بمهام ومسؤوليات مركز سلامة وجودة الغذاء بمحافظة الوسطى

هيماء – محفوظ الشيباني

دشَّن سَعَادة الشيخ سهيل بن محاد بن علي المعشني، والي هيماء، معرض فعاليات الحملة التعريفية بمركز سلامة وجودة الغذاء، الذي تُشرِف عليه المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة الوسطى، وذلك بحضور المهندس راشد بن سعيد الكندي المدير العام للبلديات، وأعضاء المجلس البلدي ومديري الدوائر بمديرية بلديات الوسطى ومديري البلديات بولايات المحافظة ورؤساء أقسام الرقابة على الأغذية.

وقام سعادة الشيخ راعي المناسبة بمعية الحضور بتدشين الحملة والتجوال حول أروقة المعرض الذي افتتح بفيلم تعريفي عن مركز سلامة وجودة الغذاء وتقسيماته واختصاصاته وأهدافه والمهام الموكلة إليه، بعد ذلك تمّ تعريفهم من قبل موظفي مركز سلامة وجودة الغذاء بالحقيبة الصحية التي من خلالها يتم فحص الأغذية وكذلك بالطرق الصحيّة لحفظ الأغذية ودرجات التبريد اللازمة لكل صنف ووضعها في الأماكن المناسبة بالثلاجة نظرا لاختلاف درجات التبريد الخاصة بكل صنف.

بينما شارك طلبة مدرسة هيماء للتعليم الأساسي بعرض المطويات واللوحات التعليمية والتوعوية حول سلامة وجودة الغذاء تخللتها حلقة تلوين لشعار المركز، وذلك بهدف تعريف الطلبة بأهميّة المركز ودوره في حماية المستهلكين. وفي ختام الفعالية قدَّم المهندس راشد الكندي مدير عام بلديات محافظة الوسطى هدية تذكارية لسعادة الشيخ راعي المناسبة.

وجدير بالذكر تمَّ إنشاء مركز سلامة وجودة الغذاء بموجب المرسوم السلطاني رقم (24/2019) ويعمل على توحيد الجهود المتعلقة بمراقبة سلامة وجودة الغذاء تحت مظلة واحدة بما يسهم في تنظيم التداول الصحي على المنتجات الغذائية المحلية والمستوردة وفق المواصفات والمعايير المعتمدة لسلامة وجودة الغذاء، وتعزيز البناء التشريعي والمؤسسي لمنظومة الرقابة، وتطوير إجراء التحاليل المخبرية على المواد الغذائية والمياه.