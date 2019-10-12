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ورشة تدريبية لتأهيل مذيعي الأخبار بصلالة

السبت 12 أكتوبر 2019 07:44 م بتوقيت مسقط

ورشة تدريبية لتأهيل مذيعي الأخبار بصلالة

صلالة - الرؤية

اختُتِمت في صلالة حلقات عمل "مذيع نشرة أخبار تليفزيوني وإذاعي"، والتي استمرَّت لمدة 3 أيام، وتقام ضمن سلسلة من الدورات والبرامج التأهيلية التي تقدمها مؤسسة الصوت الذهبي الشاملة للراغبين في تعزيز موهبتهم الإعلامية في التقديم والمجالات الإعلامية الأخرى.

وقالتْ زينب بنت عبدالله الزدجالية رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الصوت الذهبي الشاملة: إنَّ الدورة تهدف لرعاية أولئك الشغوفين بالانخراط في المجال الإعلامي، وصقل مواهبهم، والأخذ بأيديهم لدخول مجالات الاعلام المتعددة. وأشارت إلى أنَّ العملَ الإعلاميَّ يتطلَّب الكثير من التدريب والتأهيل، موضحة أنَّ المؤسسة تسعى في كل دوراتها إلى اختيار أحد مجالات التدريب التي تحقق طموحات الشباب. وأكدت أنَّ المخرجات تحقق استفادة نوعية من هذه الدورات، مشيرة إلى مواصلة المؤسسة تنظيم مثل هذه الدورات دعما للمواهب الشابة، وتحقيقا لتطلعات مختلف الفئات. وأكدت أنَّ غاية هذه البرامج اكتشاف المواهب الشابة الإعلامية، وتشجيعهم على تنمية مهاراتهم، وتسليط الضوء على قدراتهم، ومنحهم فرصة الظهور والتأثير الإعلامي، علاوة على نقل رسائل اجتماعية هادفة لأفراد المجتمع، وضمان وصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد الأسرة والمجتمع؛ بهدف التأثير فيهم وإحداث التغيير السلوكي والاجتماعي.

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