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أمريكا والصين تتوصلان لإتفاق تجاري جزئي

ترامب: الحرب التجارية على وشك الانتهاء

السبت 12 أكتوبر 2019 07:02 م بتوقيت مسقط

ترامب: الحرب التجارية على وشك الانتهاء

 

 

واشنطن- رويترز

 

اتفقت الولايات المتحدة والصين على المرحلة الأولى من إتفاق للتجارة تشمل المشتريات الزراعية والعملة وبعض جوانب حماية الملكية الفكرية وتتفادى تهديدا بزيادة في الرسوم الجمركية، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هناك حاجة إلى التفاوض بشأن مسائل أخرى.

والإتفاق الجزئي الأولي هو أكبر خطوة نحو تسوية حرب تجارية بدأت قبل 15 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم والتي عصفت بالأسواق المالية وعطلت قطاع الصناعات التحويلية وأبطأت النمو العالمي.

وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض أن الجانبين "قريبان جدا" من إنهاء الحرب التجارية وسيستغرقان ما يصل الى خمسة أسابيع لجعل الإتفاق مكتوبا. وكان يتحدث بعد محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين للصحفيين إن ترامب وافق على عدم المضي قدما في رفع رسوم جمركية من 25 بالمئة إلى 30 بالمئة على بضع صينية قيمتها حوالي 250 مليار دولار والتي كان من المفترض ان يبدأ سريانها يوم الثلاثاء.

لكن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر قال إن ترامب لم يتخذ قرارا بشأن الرسوم التي من المزمع أن يبدأ سريانها في ديسمبر.

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