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"مزون للألبان" تشغل أول محطة غاز حيوي

السبت 12 أكتوبر 2019 07:01 م بتوقيت مسقط

"مزون للألبان" تشغل أول محطة غاز حيوي

 

البريمي - الرؤية

 

بدأت شركة مزون للألبان تشغيل أحد أهم مرافقها في ولاية السنينة وهي محطة إنتاج الغاز الحيوي، بحضور معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وذلك ضمن سياسة الشركة الطموحة لتبني حلول صديقة للبيئة، وتوظيف الطاقة البديلة في عمليات التشغيل وتعزيز كفاءة إدارة المخلفات.

وقال يوسف بن خميس الفزاري مدير شؤون الشركة: تتبنى الشركة سياسات وممارسات منضبطة فيما يتعلق بالتعامل مع إدارة المخلفات، وضمن سعيها لتطبيق حلول صديقة للبيئة، تم تشغيل أول محطة لإنتاج الغاز الحيوي في المنطقة تعتمد على مخلفات الأبقار. ومع وجود حوالي 12000 رأس من الماشية في المرحلة الأولى من المشروع، نتوقع إنتاج حوالي 225 طنا من السماد يوميًا، حيث بادرت الشركة بوضع محطة إنتاج الغاز الحيوي ضمن مرافقها الأساسية، حيث تستخدم هذه المحطة في إنتاج غاز الميثان والذي سيتم توظيفه بديلا عن الديزل جزئياً لتشغيل بعض المعدات في المصنع، كما سيجري مستقبلا توظيفه في معدات أخرى في المزرعة مع زيادة كميات الأسمدة.

ومن جانبه قال المهندس هزاع بن عبدالله اليحيائي من فريق المشروعات والصيانة بالشركة: تضم المزرعة حاليا 16 حظيرة مجهزة بأحواض خاصة لتجميع روث الماشية، ويتم نقلها عبر حاويات خاصة يوميًا إلى محطة الغاز الحيوي، ومع زيادة أعداد المواشي ستساهم هذه المحطة بشكل متزايد في خفض الاعتماد على الديزل في تشغيل بعض المرافق، مما يزيد من كفاءة إدارة المخلفات الناتجة عن عمليات الشركة، وهو الأمر الذي لا ينفصل عن حلول أخرى لإدارة مخلفات أخرى مثل البلاستيك في المصنع، وتوظيف المياه الناتجة من محطة الصرف الصحي في التشجير وتنظيف بعض المرافق.

وتعمل "مزون للألبان" حالياً على بناء مصنع ألبان مجهز بأحدث التقنيات المتطورة في ولاية السنينة بمحافظة البريمي، تماشياً مع رؤيتها الهادفة إلى دعم السلطنة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأغذية وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي متميز في مجال تصنيع وتصدير المواد الغذائية.

 

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