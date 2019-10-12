مناقشة سبل زيادة مشاركة "الصغيرة والمتوسطة" في "إكسبو دبي"

مسقط – الرؤية

التقى معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة - عضو اللجنة الوزارية الرئيسية المشرفة على التحضير والإعداد لمشاركة السلطنة في إكسبو 2020 دبي - بمعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومدير عام إكسبو 2020 دبي على هامش الاحتفال بوضع حجر الأساس لمشروع مبنى جناح السلطنة في إكسبو 2020 بدبي.

وناقش اللقاء سبل إنجاح مشاركة السلطنة في المعرض ووسائل زيادة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذه المرحلة من الإعداد وأثناء إقامة إكسبو دبي 2020 في النصف الثاني من العام القادم والآلية المتفق عليها لتسجيل هذه المؤسسات وتصنيفها لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تم تسجيل حوالي 500 مؤسسة حتى تاريخه.

وبعد اللقاء تم وضع حجر الأساس لمشروع مبنى جناح السلطنة في إكسبو 2020 دبي – بمشاركة نجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي، كما حضر المناسبة من الجانب العماني سعادة محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة - مفوض عام سلطنة عُمان في إكسبو 2020 دبي وسعادة الدكتور خالد بن سعيد الجرادي سفير السلطنة المعتمد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من المسؤولين من السلطنة ومكتب السلطنة في دبي.

وتم جلب شجرة اللبان العريقة التي تبلغ من العمر ٣٠ عامًا من السلطنة إلى مدينة دبي لتجد الشعار الرئيسي الذي بنيت على أساسه هوية جناح السلطنة، مع الحرص على توفير بيئة افتراضية ذات تكنولوجيا متطورة تم تصميمها وتصنيعها من قبل شباب عمانيين من شركة مصنع الابتكار، استشاري تطوير جناح السلطنة.

وقال سعادة محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة - مفوض عام السلطنة في إكسبو 2020 دبي إن حكومة السلطنة ممثلة بالعديد من الجهات الحكومية المعنية وذات العلاقة اتجهت مؤخراً إلى المشاركة في العديد من المعارض والفعاليات الإقليمية والدولية المتخصصة والعامة نظراً لما تمثله هذه المعارض والفعاليات كمنصات غاية في الأهمية لإطلاع العالم والمجتمع الدولي على ما حققته السلطنة من إنجازات إنسانية وحضارية وتنموية على كافة الأصعدة خلال العهد الزاهر لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- والفرص الاستثمارية المختلفة التي توفرها السلطنة في العديد من المجلالات الاقتصادية.

وأشار سعادته إلى عدة أهداف من خلال المشاركة في إكسبو 2020 دبي، وأهمها التعريف بعُمان وجغرافيتها وتاريخها وحضارتها والتعريف بالإنجازات الحضارية والتنموية التي حققتها السلطنة على كافة الأصعدة، فضلاً عن التعريف والترويج للسلطنة كوجهة سياحية واستثمارية واعدة ومميزة في المجـالات الاقتصاديـة المختلفة.