السبت, 12 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
32 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

مناقشة سبل زيادة مشاركة "الصغيرة والمتوسطة" في "إكسبو دبي"

السبت 12 أكتوبر 2019 06:56 م بتوقيت مسقط

مناقشة سبل زيادة مشاركة "الصغيرة والمتوسطة" في "إكسبو دبي"

مسقط – الرؤية

التقى معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة - عضو اللجنة الوزارية الرئيسية المشرفة على التحضير والإعداد لمشاركة السلطنة في إكسبو 2020 دبي - بمعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومدير عام إكسبو 2020 دبي على هامش الاحتفال بوضع حجر الأساس لمشروع مبنى جناح السلطنة في إكسبو 2020 بدبي.

وناقش اللقاء سبل إنجاح مشاركة السلطنة في المعرض ووسائل زيادة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذه المرحلة من الإعداد وأثناء إقامة إكسبو دبي 2020 في النصف الثاني من العام القادم والآلية المتفق عليها لتسجيل هذه المؤسسات وتصنيفها لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تم تسجيل حوالي 500 مؤسسة حتى تاريخه.

وبعد اللقاء تم وضع حجر الأساس لمشروع مبنى جناح السلطنة في إكسبو 2020 دبي – بمشاركة نجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي، كما حضر المناسبة من الجانب العماني سعادة محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة - مفوض عام سلطنة عُمان في إكسبو 2020 دبي وسعادة الدكتور خالد بن سعيد الجرادي سفير السلطنة المعتمد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من المسؤولين من السلطنة ومكتب السلطنة في دبي.

وتم جلب شجرة اللبان العريقة التي تبلغ من العمر ٣٠ عامًا من السلطنة إلى مدينة دبي لتجد الشعار الرئيسي الذي بنيت على أساسه هوية جناح السلطنة، مع الحرص على توفير بيئة افتراضية ذات تكنولوجيا متطورة تم تصميمها وتصنيعها من قبل شباب عمانيين من شركة مصنع الابتكار، استشاري تطوير جناح السلطنة.

وقال سعادة محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة - مفوض عام السلطنة في إكسبو 2020 دبي إن حكومة السلطنة ممثلة بالعديد من الجهات  الحكومية المعنية وذات العلاقة اتجهت مؤخراً إلى المشاركة في العديد من المعارض والفعاليات الإقليمية والدولية المتخصصة والعامة نظراً لما تمثله هذه المعارض والفعاليات كمنصات غاية في الأهمية لإطلاع العالم والمجتمع الدولي على ما حققته السلطنة من إنجازات إنسانية وحضارية وتنموية على كافة الأصعدة خلال العهد الزاهر لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- والفرص الاستثمارية المختلفة التي توفرها السلطنة في العديد من المجلالات الاقتصادية.

وأشار سعادته إلى عدة أهداف من خلال المشاركة في إكسبو 2020 دبي، وأهمها التعريف بعُمان وجغرافيتها وتاريخها وحضارتها والتعريف بالإنجازات الحضارية والتنموية التي حققتها السلطنة على كافة الأصعدة، فضلاً عن التعريف والترويج للسلطنة كوجهة سياحية واستثمارية واعدة ومميزة في المجـالات الاقتصاديـة المختلفة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 مارس 2017

مشاركة واسعة في المعرض المُتخصص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالسيب

المزيد

16 يوليو 2017

تحديد رسوم مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الفعاليات والمعارض

المزيد

09 يونيو 2015

مناقشة إقامة معارض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بجنوب الشرقية

المزيد

23 مايو 2016

مشاركة واسعة في حلقة عمل "تمكين الصغيرة والمتوسطة من خلال التكنولوجيا".. وعروض عقود على المؤسسات ضمن قرار "الـ10%"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

العوفي يطلع على سير العمل في مشاريع "مزون للألبان" و"النماء للدواجن"

الاقتصاد - محلي

السلطنة تسند مناقصة إعادة تأهيل مبنى "بيت العجائب" بزنجبار لشركة إيطالية

المحليات - أخبار

هيثم بن طارق: اعتماد الاستراتيجية الثقافية الخليجية يترجم جهود النهوض بالثقافة في «دول التعاون»

المحليات - أخبار

"الإحصاء والمعلومات": منح 17 ألفا و833 قطعة أرض سكنية في السلطنة بنهاية أغسطس

الاقتصاد - محلي

تحذير للمواطنين العمانيين في اليابان مع اقتراب إعصار "مدمر"

المحليات - أخبار

"الأرصاد": فرص لهطول أمطار متفرقة اليوم وغدًا

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

عمان - مراسيم سلطانية

"الأرصاد": سحب ركامية وهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

ضبط عدد من منتهكي الحياة البرية بمحمية السرين الطبيعية

المحليات - أخبار

مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ 19 شخصا

عمان - مراسيم سلطانية

قطر و"القيمة المضافة" وراء خسائر أكبر شركة ألبان في الخليج

دولي - اقتصاد

إعلان أسفل الأكثر قراءة