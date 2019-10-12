"أوبار كابيتال" يحذر من الإفصاحات السلبية وينصح بالتحقق من مبررات الأداء المالي

مسقط - الرؤية

نصح التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" المستثمرين بقراءة دقيقة للنتائج الأولية المتعلقة بالأداء المالي للشركات المحلية والإقليمية، وانتظار مزيد من النتائج والاستثمار في الشركات التي أثبتت قدرتها على السيطرة على التكاليف والنمو. كما نصح المستثمرين بالحذر من أي إفصاحات سلبية تتعلق بالنتائج الأولية قبل التأكد من الأسباب الفعلية وراء الأداء.

وعالميا، أشار التقرير إلى استمرار سيطرة القضايا المتعلقة بالتجارة بين الولايات المتحدة والصين على تحركات المستثمرين، لافتا إلى تطورات منها تطلع الولايات المتحدة لطرح اتفاق للعملة كأولى العمليات فى المفاوضات وهو ما تم الاتفاق عليه مسبقًا مع الصين كجزء من صفقة الحصاد المبكر التي قد تشهد أيضًا تعليق التعريفة الجمركية الأسبوع المقبل، إلا أن عدم اليقين بشأن نتائج هذه المحادثات يضع الأسواق بحالة ترقب. وفي حال حدوث نتائج إيجابية سيؤدي ذلك إلى دعم الأسواق الناشئة وكذلك الأسواق الدولية.

وانخفض المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع المنصرم بسبب بطء في أنشطة التداول مع تراجع القيم والأحجام. وخلال الأسبوع امتص المستثمرون العمانيون والأجانب الضغوط المتأتية من المستثمرين العرب والخليجيين مسجلين صافي شراء بمبلغ 2.46 مليون دولار امريكي.

وقد اختتم المؤشر العام تداولات الأسبوع على انخفاض نسبته 0.31% أسبوعي عند مستوى 4,013.55 نقطة وانخفض المؤشر الصناعي بنسبة 1.18% على أساس أسبوعي يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.74% في حين كان الرابح الوحيد لهذا الأسبوع القطاع المالي حيث ارتفع بنسبة 0.11% وأغلق مؤشر الشريعة منخفضا بنسبة 0.42%.

وأعلنت الشركة العُمانية للتنمية السياحية (عُمران) - الذراع الحكومية التنفيذية لتطوير القطاع السياحي وأكبر مطور ومالك للأصول الفندقية في السلطنة - عن تعيين "أوبار كابيتال" كمقدم للخدمات الاستشارية المتعلقة بدراسة مشروع خصخصة عدد من الفنادق الكبرى التابعة لشركة عُمران. وستقدم أوبار كابيتال المشورة بشأن الهيكلة والتسويق وتحديد المستثمرين على الصعيدين المحلي والدولي.

وتقوم شركة بايونير لصناعة الأسمنت التابعة لشركة ريسوت للأسمنت بتنفيذ الإجراءات الخاصة لإنشاء مصنع للأسمنت مجهز بجميع الأجهزة والمعدات بجمهورية جورجيا، شرق أوروبا. وتقدر التكلفة الأولية للمشروع بحوالي 200 مليون دولارا أمريكيا، وبطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 1.2 مليون طنا. ومن المخطط بدء أعمال الإنشاءات في 15 نوفمبر2019.

وأعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات عن حصولها على عقد أعمال تركيب هياكل حديدية لمظلات تخزين فحم الكوك والكبريت - الحزمة الثالثة - خارج الموقع في مصفاة الدقم بمبلغ 2.72 مليون دولار أمريكي أو 1.05 مليون ريال عماني من قبل شركة SAIPEM.

وعقدت في الاسبوع الماضي أعمال "منتدى عُمان للشراكة بين القطاعين العام والخاص 2019". وخلال المنتدى ناقش المسؤولون دور الحكومة في هذا الصدد. وصرّح وزير المالية بأنّ الحكومة تستهدف مع نهاية الخطة الخمسية التاسعة أن تصل قيمة المشاريع المرتبطة ببرامج الشراكة إلى نحو 2.5 مليار ريال عماني. مضيفا أنّ الهيئة العامة للتخصيص والشراكة تقوم حاليًا بدراسة مبادرات أخرى لمشاريع الشراكة تمهيدًا لطرحها على القطاع الخاص في القريب العاجل. هذا وتقدر مساهمة الأنشطة غير النفطية بحوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الخطة والتي تستهدف أن تصل مساهمة القطاع الخاص بما نسبته 52% من حجم الاستثمارات في المشاريع التنموية.