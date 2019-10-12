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السلطنة تشارك في اجتماعات اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بإيران

السبت 12 أكتوبر 2019 05:43 م بتوقيت مسقط

السلطنة تشارك في اجتماعات اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بإيران

 

الرؤية - مسقط

تُشارك السلطنة مُمثلة بوزارة الصحة في اجتماعات اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في دورتها السادسة والستين التي ستُعقد في مدينة طهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الفترة من 14 - 17 أكتوبر الجاري وذلك بوفد رسمي يرأسه معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة.

وتستعرض السلطنة في هذا الاجتماع إطارا تنفيذيا إقليميا لإنهاء وفيات حديثي الولادة والأطفال والمراهقين التي يُمكن الوقاية منها وتحسين صحتهم ونموهم، وتنمية القدرات المؤسسية الوطنية لرسم السياسات الصحية، إلى جانب استعراض مقترح حول الصحة في مرحلة الشيخوخة، بالإضافة لجهود تسريع وتيرة تنفيذ الإعلان السياسي المنبثق عن اجتماع الجمعية العامة رفيع المستوى الثالث المعني بالوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها 2018، ووضع استراتيجية عالمية لتسريع وتيرة التخلص من سرطان عنق الرحم، واستراتيجية عالمية بشأن الصحة الرقمية.

 تناقش اللجنة خلال أيامها الأربعة الكثير من المواضيع الإدارية والفنية والتقنية منها ما يتعلق بتمويل المستحضرات الصيدلانية، وتحقيق خطة شرق المتوسط الخاصة باللقاحات، والوقاية من الأمراض المستجدة والأمراض التي يمكن أن تتحول إلى أوبئة ومكافحتها في الإقليم، وآخر المستجدات بشأن حالات الطوارئ في الإقليم، ومستجدات استئصال شلل الأطفال.

كذلك سيُسلط الاجتماع الضوء على تعزيز الرعاية الصحية الأولية في إقليم شرق المتوسط من خلال تنفيذ إعلان أستانا، وتعزيز القوى العاملة التمريضية للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة، وغيرها الكثير من المواضيع.

 

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