تدشين المرحلة الأولى من مشروع الوحدات اللوجيستية بميناء صحار

صحار - الرؤية

نظَّم ميناء صحار والمنطقة الحرة -وبالتعاون مع شركة آر.إف.إكس إنديستريال باركس- حفلا لتدشين المرحلة الأولى من المشروع، والذي يُوفِّر خدمات متكاملة في سلسلة التوريد من خلال شراكات إستراتيجية أو ما يسمى بـ3PL أو 4PL الذي يُمثل نقلة نوعية في مجال الخدمات اللوجستية المقدمة في الميناء والمنطقة الحرة.

ويوفِّر المشروع مساحة تصل إلى 290,000 متر مربع من الوحدات اللوجستية الجاهزة للتأجير، وتوفر خيارات مرنة تتناسب مع احتياجات كافة الشركات الراغبة بالعمل والنمو والتوسع في المنطقة الحرة بصحار. وستغطي المرحلة الأولى مساحة 10,600 متر مربع، وسيتم الشروع في المراحل الأخرى من المشروع بناءً على احتياجات السوق والتزامات التأجير المسبقة.

وقال عمر بن محمود المحرزي الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار نائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار: نلتزم في ميناء صحار والمنطقة الحرة بتوفير أفضل الخدمات للمستأجرين والمتعاقدين لضمان تجربة عمل ناجحة بكل المقاييس، ونحن على ثقة بأنَّ المشروع سيشكل عاملَ جذب جديدًا للاستثمارات المحلية والعالمية في المنطقة الحرة؛ الأمر الذي يقربنا أكثر من هدفنا الإستراتيجي المتمثل في أن نصبح مركزا لوجستيا رائدا على المستويين المحلي والإقليمي.

من جانبه، قال مارك رونج الرئيس التنفيذي لشركة آر.إف.إكس إنديستريال باركس: سعداء بشراكتنا مع ميناء صحار في تطوير مرافق لوجستية تقدم أعلى مستويات الخدمة للشركات التي تتطلع للاستئجار في المنطقة الحرة بصحار. ويوفر المشروع حلولَ تأجير مرنة؛ حيث يستطيع المستأجرون تخفيض النفقات الرأسمالية والاستفادة من المرافق ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية في السوق. وسيتواجد فريقنا المتخصص في الموقع للإشراف على جميع مراحل سير المشروع، إضافة لمناقشة المتطلبات الخاصة التي يحتاجها المستأجرون الجدد في المنطقة الحرة، وعرض الخيارات الكثيرة التي يمكن أن نقدمها للعملاء.