شراكة إستراتيجية بين "نماء" و"العمانية لإدارة الموارد البشرية"

مسقط - الرؤية

وقَّعتْ مجموعة نماء اتفاقية شراكة إستراتيجية مع الجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية (أوشرم)؛ بهدف تطبيق أعلى المعايير في تمكين الموارد البشرية، وتوفير البيئة الداعمة للنمو والتطور.. وتشملُ عِدَّة مجالات؛ منها: التوجيه الوظيفي، والبحوث والدراسات المتعلقة بسوق العمل والفعاليات والمعارض التوعوية المتعلقة بهذا الجانب.

وتهدفُ اتفاقية الشراكة إلى تبادل الخبرات بين الطرفين في المواضيع المتعلقة بسوق العمل، والمشاركة في الفعاليات الشهرية التي تعقدها أوشرم، إلى جانب التعاون في مجال إعداد البحوث العلمية والدراسات المتعلقة بالموارد البشرية، ونشر استطلاعات الرأي المتعلقة باحتياجات سوق العمل.

ويجري الإعداد لتنظيم المؤتمر السنوي الخامس للموارد البشرية للجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية بدعم إستراتيجي من مجموعة نماء. وتنظِّم الجمعية مؤتمرها السنوي تحت عنوان "الموارد البشرية قلب الأعمال"؛ بهدف المساهمة في بناء قدرات الموارد البشرية في السلطنة؛ من خلال توفير الأدوات والمعرفة في مجالات إدارة الموارد البشرية.

وقال إبراهيم بن سعيد السليماني المدير التنفيذي لدائرة الموارد البشرية لمجموعة نماء: تشمل الشراكة الإستراتيجية عدة مجالات؛ بهدف تطبيق الركيزة الإستراتيجية للموارد البشرية في مجموعة نماء؛ إيمانا منا بأنَّ العنصر البشري هو العنصر الرئيس لتحقيق التنمية المستدامة وتطور المجتمع كقوة فاعلة لإدارة عجلة الاقتصاد الوطني.

وقال الدكتور غالب بن سيف الحوسني رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية: نفخر بتمثيل مجتمع من المهنيين الذين يسعون لرفع معايير إدارة الموارد البشرية. ومثل السنوات الأربع السابقة، نُنظم هذا العام المؤتمر السنوي تحت شعار "الموارد البشرية قلب الأعمال" بمعالجة القضايا المحورية. ويمثل المؤتمر منبرا لمناقشة أين تتجه الموارد البشرية في المستقبل والدروس التي تعلمناها وما زلنا نتعلمها على طول الطريق. وسيتعرف المشاركون على إستراتيجيات الجيل التالي من الموارد البشرية التي ستُساعدهم على مواكبة مكان العمل المتغير. ونشكُر مجموعة نماء لثقتها في الجمعية والدخول معها كشريك إستراتيجي؛ مساهمة منها في دعم برامج وجهود تطوير وتنمية الموارد البشرية في السلطنة.

من جانبه، قال علي بن موسى العبري عضو مجلس إدارة الجمعية رئيس المؤتمر: ندعو كافة المنظمات بالسلطنة والمنطقة للمشاركة في قمة الموارد البشرية الوحيدة في السلطنة التي تنظمها جمعية العمانية للموارد البشرية؛ ونثق في أنَّ المؤتمر سيوفِّر رؤى محترفة في مجال الموارد البشرية، كما ندعُو قطاعَ الأعمال للاقتداء بمجموعة نماء والمشاركة بفعالية في دعم أعمال الجميعة لما فيه مصلحة الوطن.