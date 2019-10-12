بنك مسقط يدشن سلسلة "نجاحي" لنشر ثقافة ريادة الأعمال

مسقط – الرؤية

دشن بنك مسقط سلسلة جلسات شهرية تجمع رواد الأعمال بعنوان "جلسة نجاحي"، ترجمة لرؤية البنك "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم" وتعزيزا لدوره الريادي في دعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستضافت صور إحدى هذه الجلسات بمشاركة أكثر من 20 من رواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحضور سالم الشيدي، المدير الإقليمي لمحافظة جنوب الشرقية لفروع بنك مسقط، وحمد العدوي، المدير الإقليمي الأول لمحافظتي الشرقية شمال وجنوب والداخلية لفروع بنك مسقط.

واستعرضت "جلسة نجاحي" التحديات التي يواجهها رواد الأعمال في بداية مسيرتهم وكيف تغلبوا عليها وتعلموا منها وغيرها من المواضيع المتعلقة بالعمل والخطط المستقبلية، كما كان هناك إشادة من الحضور بالدور الذي يقدمه جاحي بالمساهمة في نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وكانت وحدة البيع بالتجزئة (نجاحي) من بنك مسقط قد دشنت سلسلة اللقاءات بتنظيم لقاء في واحة المعرفة مسقط بحضور عدد من رواد الأعمال الذين يمثلون مختلف القطاعات وتم التطرق إلى مجموعة من المواضيع التي تهم المؤسسات الصغيرة وكيفية تعزيزها للقيام بدورها في التنمية الاقتصادية مع تفاعل المشاركين في طرح قصص النجاح وطرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بهذا القطاع. وتواصل وحدة البيع بالتجزئة (نجاحي) من بنك مسقط تنظيم مثل هذه اللقاءات شهريا في مختلف محافظات السلطنة بهدف الالتقاء برواد الأعمال وإبراز نجاحاتهم المختلفة في هذا القطاع والتعريف بالتسهيلات والخدمات المصرفية التي يُقدمها نجاحي.

وأوضح عبدالله بن حمود الجفيلي، مدير أول وحدة البيع بالتجزئة (نجاحي) ببنك مسقط، أنَّ سلسلة اللقاءات تأتي في إطار التزام بنك مسقط بتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة في السلطنة وتقديم الدعم لاستراتيجية الحكومة لتنويع الاقتصاد بهدف زيادة تعزيز الاقتصاد الوطني، مقدماً الشكر لكل المشاركين في هذه اللقاءات ومقدرا اهتمامهم وحرصهم على الاستفادة ومعرفة كافة التطورات التي تهم القطاع، مشيرا إلى أنَّ البنك سيُواصل تنظيم هذه اللقاءات خلال الفترة المقبلة وفي مختلف ولايات السلطنة، داعيًا رواد الأعمال إلى الاستفادة من هذه المعلومات التي تسهم في تطوير أعمالهم وتحقق لهم نجاحات جديدة.