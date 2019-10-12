بالفيديو: قتيل في اليابان مع اقتراب إعصار هاجيبيس.. وسفارة السلطنة بطوكيو تحذر

طوكيو – الوكالات

لقي شخص واحد حتفه، وصدرت توصيات بإجلاء أكثر من مليون شخص في اليابان، مع اقتراب إعصار قوي من الوصول إلى اليابسة، اليوم السبت، حاملاً معه أشدّ موجة أمطار ورياح منذ 60 عاماً.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إنّ رجلاً في الأربعينيات من العمر قُتل إثر انقلاب سيارة في وقت مبكر من اليوم السبت في مقاطعة تشيبا إلى الشرق من طوكيو. كذلك أُصيب أربعة في تشيبا أيضاً، حيث اقتلعت الرياح أسقف عدد من المنازل. وقالت الهيئة إن عدداً من الحكومات المحلية وجهت نصائح بإخلاء مناطق معرضة بشكل خاص لأخطار الفيضانات والانهيارات الأرضية، وبعضها في منطقة طوكيو الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.

ومن المنتظر أن يصل الإعصار هاجيبيس، وهي كلمة تعني "سرعة" باللغة التجالوجية في الفلبين، إلى جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان، في وقت متأخر من اليوم السبت، بعد شهر من هبوب أقوى إعصار يجتاح البلاد خلال السنوات القليلة الماضية، حيث إنه دمر أو خرّب 30 ألف منزل وسبّب انقطاعاً واسعاً للكهرباء.

وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن "هاجيبيس" سيكون أول إعصار مصنف "قوياً جداً" يضرب جزيرة هونشو الكبرى منذ 1991، وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن مدى الإعصار واسع جداً وسيؤدي إلى "هبات رياح عنيفة وإلى هيجان البحر" في مناطق عديدة في البلاد.

من جانبها قالت السفارة العمانية بطوكيو، إن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قد أصدرت تحذيرات طارئة بشأن الأمطار الغزيرة على أجزاء كبيرة من وسط وشرق اليابان.

وأشارت السفارة إلى أن التحذيرات وصلت إلى أعلى مستوى على المقياس الخماسي للوكالة.

وأوضحت أن المحافظات المتضررة هي: شيزوكا ، كاناجاوا ، طوكيو ، سايتاما ، غونما ، ياماناشي وناغانو.

‏وقالت السفارة بأنه في حال تعذر التواصل على أرقام الهواتف فيمكن التواصل معها أيضًا عبر البريد الإلكتروني التالي:

info@omanembassy.jp