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حقيقة زراعة لحوم الأبقار في الفضاء

السبت 12 أكتوبر 2019 12:41 م بتوقيت مسقط

حقيقة زراعة لحوم الأبقار في الفضاء

 

تمكنت شركة D Bioprinting Solutions للتكنولوجية الحيوية من زراعة شريحة من لحم الأبقار في الفضاء.

وزرع باحثو الشركة، التي تتخذ من روسيا مقرا لها، خلايا من أجساد الأبقار على الأرض، داخل أنسجة عضلية تحاكي جسم الأبقار، في الفضاء، مستعينين بطابعة حيوية ثلاثية الأبعاد.

وأسفرت التجربة عن تجدد أنسجة الشريحة المزروعة بشكل طبيعي، حيث نشأت بعد أسبوعين من التجربة، شريحة صغيرة من اللحم.

ويرى الباحثون، أن زراعة اللحوم في الفضاء، تعد طريقة مستدامة، يمكن استخدامها لأولئك الذين يعيشون على متن المحطة الفضائية لتناول الطعام.

ويمكن للتجربة المساهمة في الحد من التلوث البيئي وهدر المياه على الأرض، الناجم عن استهلاك لحوم الحيوانات.

وقد يمكن الاستفادة من التجربة في ضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة، مع توقعات بوصول عدد سكان الأرض بحلول عام 2050، إلى عشرة مليارات.

 

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