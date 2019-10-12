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تزايد فرص هطول الأمطار المتفرقة

السبت 12 أكتوبر 2019 12:20 م بتوقيت مسقط

تزايد فرص هطول الأمطار المتفرقة

 

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن الصورة الجوية توضح تواجد السحب المنخفضة على أجزاء من سواحل بحر عمان وبحر العرب.

واضافت بأن الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة برياح نشطة على جبال الحجر والولايات المجاورة خلال فترة ما بعد الظهيرة.

مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتقطع خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من بحر العرب وبحر عمان .

وتهب  الرياح على الأجزاء الساحلية من بحر عمان رياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة خلال النهار تتحول متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا، فيما تهب على بقية محافظات السلطنة رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة.

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