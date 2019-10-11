تحذير للمواطنين العمانيين في اليابان مع اقتراب إعصار "مدمر"

طوكيو - الوكالات

تتابع سفارة السلطنة في العاصمة اليابانية طوكيو، باهتمام كبير تطورات الإعصار الكبير "هاجيبيس".

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إنها تتواصل مع طلابنا المبتعثين، وأنها تهيبب بجميع المواطنين الكرام في المناطق المتوقع تأثرها ضرورة أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلطات المحلية.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أمس الخميس، أنه من المتوقع أن يجتاح الإعصار هاجيبيس شرقى اليابان غدا السبت، جالبا معه رياحًا قوية وأمطارًا غزيرة إلى مناطق واسعة من البلاد.

ويتمركز الإعصار الكبير والعنيف حاليًا بالقرب من جزر أوغاساوارا فى المحيط الهادئ ويتجه نحو الشمال.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى المناطق الشرقية المطلة على ساحل المحيط الهادئ وغربى اليابان اليوم الجمعة، وتشهد المناطق الشرقية من اليابان طقسًا عاصفًا من يوم السبت حتى يوم الأحد حسب المسار الذى سيتخذه الإعصار، فضلًا عن هطول المزيد من الأمطار فى شرقى ثم شمالى اليابان.