توقعات بأمطار متفرقة على جبال الحجر والمناطق المجاورة

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة يتحول إلى غائم جزئيًا في المساء على محافظة مسندم، مع احتمال هطول أمطار متفرقة وتشكل السحب الركامية قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة على جبال الحجر خلال فترة ما بعد الظهيرة.

كما من المحتمل تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتقطع خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من بحر العرب وبحر عمان .

وتهب رياح على الأجزاء الساحلية من بحر عمان شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة خلال النهار تتحول متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا، فيما تهب على الأجزاء الساحلية من بحر العرب وبقية المناطق رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

ومن المتوقع أن يكون البحر هادئًا إلى متوسط الموج على سواحل بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له مترا ونصف المتر، وهادئ الموج على بقية سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له مترا واحدا.

ونبهت المديرية من تدني مستوى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار وتشكل الضباب، وهبوب رياح هابطة نشطة أثناء هطول الأمطار.