القبض على مواطن تسبب في قتل طفل بسيارته ثم لاذ بالفرار

جنوب الباطنة - الرؤية

ألقت قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة، القبض على سائق مركبة بتهمة الهروب من موقع الحادث بعد اصطدامه بدراجة هوائية يقودها طفل أفضى إلى وفاته، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقه.