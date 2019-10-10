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القبض على مواطن تسبب في قتل طفل بسيارته ثم لاذ بالفرار

الخميس 10 أكتوبر 2019 02:20 م بتوقيت مسقط

القبض على مواطن تسبب في قتل طفل بسيارته ثم لاذ بالفرار

 

جنوب الباطنة - الرؤية

ألقت قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة، القبض على سائق مركبة بتهمة الهروب من موقع الحادث بعد اصطدامه بدراجة هوائية يقودها طفل أفضى إلى وفاته، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقه.

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