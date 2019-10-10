القبض على مواطن تسبب في قتل طفل بسيارته ثم لاذ بالفرار

جنوب الباطنة - الرؤية
ألقت قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة، القبض على سائق مركبة بتهمة الهروب من موقع الحادث بعد اصطدامه بدراجة هوائية يقودها طفل أفضى إلى وفاته، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقه.
الخميس 10 أكتوبر 2019 02:20 م بتوقيت مسقط
جنوب الباطنة - الرؤية
ألقت قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة، القبض على سائق مركبة بتهمة الهروب من موقع الحادث بعد اصطدامه بدراجة هوائية يقودها طفل أفضى إلى وفاته، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقه.
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