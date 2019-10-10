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ترامب "يتبرأ".. والكونجرس يستعد لـ"عقوبات مدمرة" لأنقرة

عدوان تركي على سوريا.. وطوارئ بمجلس الأمن والجامعة العربية

الخميس 10 أكتوبر 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

عواصم - الوكالات

شنَّت القوات التركية عدوانًا على شمال شرق سوريا؛ بزعم تنفيذ عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد، فيما انهالتْ التنديدات العربية والدولية على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وطالبته بوقف الهجمات فورا.

ودعت مصر إلى عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لبحث "الاعتداء الصارخ غير المقبول على سيادة دولة عربية شقيقة". وأدانتْ القاهرة في بيان "بأشد العبارات العدوان التركي على الأراضي السورية".

لكنَّ أردوغان زعم أن الهدف من الهجوم القضاء على ما وصفه بـ"ممر الإرهاب" على حدود تركيا الجنوبية.

وتسبَّبت عمليات القصف في فرار الآلاف من البلدات الحدودية، وذكر مراسلون ووكالات أنباء عالمية أنَّ السكان يفرون بأعداد ضخمة مع وقوع عدة انفجارات قوية هزت هذه البلدات. ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بناء على طلب من دول أوروبية عبرت عن قلقها من الهجوم.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا من استمرار الهجوم على سوريا، قائلا إن الهجوم "فكرة سيئة" لا تدعمها الولايات المتحدة، ودعا أنقرة إلى حماية الأقليات الدينية.

فيما كشف السناتور الأمريكي الجمهوري البارز لينزي جراهام، عزمه تقديم حزمة عقوبات "مدمرة" على تركيا، معبرا عن مخاوفه بشأن مصير الأكراد في المنطقة.

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