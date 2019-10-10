الخميس, 10 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
36 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

مجلس عمان يشارك في "عمومية الاتحاد البرلماني الدولي" بصربيا

الخميس 10 أكتوبر 2019 08:39 ص بتوقيت مسقط

مجلس عمان يشارك في "عمومية الاتحاد البرلماني الدولي" بصربيا

 

مسقط - الرؤية

يشارك وفد من مجلس عُمان في أعمال الدورة الـ141 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، بناء على الدعوة الموجهة من رئيس الاتحاد البرلماني الدولي والمقرر عقدها بالعاصمة الصربية بلغراد خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور أكثر من 1700 برلماني وشريك من الأمم المتحدة والمجتمع المدني من جميع أنحاء العالم، إلى جانب استضافة مندوبين من نحو 140 بلداً، وبحضور أكثر من 70 رئيس برلمان، وهو عدد غير مسبوق في جمعيات الاتحاد الدولي، فضلاً عن 40 نائب رئيس برلمان وأكثر من 700 برلماني؛ 30% منهم نساء و17% برلمانيون شباب دون سن الخامسة والأربعين.

ويترأس وفد مجلس عُمان المشارك في أعمال الدورة سعادة المهندس محمد بن أبوبكر الغساني نائب رئيس مجلس الشورى وعضوية عدد من المكرّمات عضوات مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وسعادة الشيخ أمين عام مجلس الشورى. وقال سعادته إن الموضوع الرئيس لأعمال الجمعية هو "تعزيز القانون الدولي.. الأدوار والآليات البرلمانية ومساهمة التعاون الإقليمي"؛ حيث سيناقش فيها البرلمانيون أحدث المستجدات للارتقاء بالمساواة بين الجنسين، وتمكين الشباب، والدفاع عن حقوق الإنسان للبرلمانيين، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

06 أبريل 2019

مجلس عمان يشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بقطر

المزيد

24 مارس 2018

مجلس عمان يشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف

المزيد

09 أبريل 2019

مجلس عمان يشارك في اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي

المزيد

15 أكتوبر 2017

مجلس عمان يشارك في أعمال الدورة 137 للاتحاد البرلماني الدولي بروسيا.. والسلطنة تؤكد أهمية التعايش والسلام

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

وضع حجر أساس جناح السلطنة في "إكسبو 2020"

الاقتصاد - محلي

الشرطة تكشف عن أسلوب جرمي جديد للاحتيال الإلكتروني

المحليات - شرطة

الشبيبي يكرم أبرز شركات التطوير العقاري في احتفال السلطنة بيوم الإسكان العربي

الاقتصاد - محلي

"عيش الخليج" على جدول أعمال اجتماع وكلاء السياحة بدول مجلس التعاون

الاقتصاد - محلي

الفطيسي يرعى انطلاق مناقشات مؤتمر عُمان الأول للهيدروجين في "جيوتك"

الاقتصاد - محلي

السلطنة الأولى عالميا في "الخلو من وقوع الإرهاب"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

عمان - مراسيم سلطانية

شاهد.. فيديو لتعنيف طفل سعودي يثير موجة غضب

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2019 في السلطنة

الاقتصاد - محلي

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

ضبط عدد من منتهكي الحياة البرية بمحمية السرين الطبيعية

المحليات - أخبار

مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ 19 شخصا

عمان - مراسيم سلطانية

إعلان أسفل الأكثر قراءة