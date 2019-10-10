مجلس عمان يشارك في "عمومية الاتحاد البرلماني الدولي" بصربيا

مسقط - الرؤية

يشارك وفد من مجلس عُمان في أعمال الدورة الـ141 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، بناء على الدعوة الموجهة من رئيس الاتحاد البرلماني الدولي والمقرر عقدها بالعاصمة الصربية بلغراد خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور أكثر من 1700 برلماني وشريك من الأمم المتحدة والمجتمع المدني من جميع أنحاء العالم، إلى جانب استضافة مندوبين من نحو 140 بلداً، وبحضور أكثر من 70 رئيس برلمان، وهو عدد غير مسبوق في جمعيات الاتحاد الدولي، فضلاً عن 40 نائب رئيس برلمان وأكثر من 700 برلماني؛ 30% منهم نساء و17% برلمانيون شباب دون سن الخامسة والأربعين.

ويترأس وفد مجلس عُمان المشارك في أعمال الدورة سعادة المهندس محمد بن أبوبكر الغساني نائب رئيس مجلس الشورى وعضوية عدد من المكرّمات عضوات مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وسعادة الشيخ أمين عام مجلس الشورى. وقال سعادته إن الموضوع الرئيس لأعمال الجمعية هو "تعزيز القانون الدولي.. الأدوار والآليات البرلمانية ومساهمة التعاون الإقليمي"؛ حيث سيناقش فيها البرلمانيون أحدث المستجدات للارتقاء بالمساواة بين الجنسين، وتمكين الشباب، والدفاع عن حقوق الإنسان للبرلمانيين، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.