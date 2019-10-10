الخميس, 10 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
36 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

"تربوية الشورى" تناقش وفيات الطلاب بسبب الحافلات المدرسية .. وتؤكد مواصلة جهود تفادي الحوادث

الخميس 10 أكتوبر 2019 08:39 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط - الرؤية

ناقشت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى صباح أمس موضوع وفيات طلاب المدارس بسبب الحافلات المدرسية، والخطط والسياسات والضوابط التي وضعتها الوزارة في هذا الجانب، ومتابعة أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفادي مثل هذه الإشكاليات مستقبلا.

وترأس الاجتماع سعادة خالد بن يحيى الفرعي رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة؛ حيث استعرضت اللجنة الجهود السابقة لها في هذا الجانب من خلال تقرير مجلس الشورى حول الحافلات المدرسية (2013)، والذي هدف إلى مناقشة القرار الوزاري رقم (323/2008) المتعلق بنظام نقل الطلاب واستئجار وسائل النقل المدرسية، ونقل آراء أصحاب الحافلات ومقترحاتهم حول القرار، ورصد الآثار الإيجابية والسلبية المترتبة عليه.

وقال سعادة خالد الفرعي رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي إن مجلس الشورى ممثلاً في اللجنة يبذل جهوداً متواصلة في سبيل إيجاد أفضل الحلول وأنجعها لتفادي هذه الإشكاليات، وإن المجلس مازال يتابع هذه القضايا بشكل مستمر، خصوصاً مع تزايد حالات الوفيات بسبب الحافلات المدرسية. وتساءل الفرعي عن مدى التزام وزارة التربية والتعليم بما جاء من توصيات في التقرير، وهل تطبق الوزارة المعايير والاشتراطات الخاصة بجوانب السلامة؟ وهل يطبق نظام المراقبة على حافلات الطلبة كما هو متفق عليه؟ وهل يتم تطبيق القانون على المخالفين؟

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها العديد من الموضوعات التي تدرسها اللجنة حالياً، واستعرضت الرسائل والموضوعات الواردة إليها، منها مناقشة موضوع رغبة محاضري اللغة الإنجليزية بالكليات التقنية في التثبيت كمحاضرين فيها عوضا عن العقود التي تتم عن طريق الشركات المتعاقد معها لتوفير المحاضرين.

وراجعت اللجنة في اجتماعها اشتراطات التوصيف الوظيفي لشغل وظيفة محاضر في كليات التقنية، والدرجة المالية التي تمنح للمحاضرين، ودور وجهود وزارة الخدمة المدنية في عمليات توظيف المحاضرين، والتي حثّت وزارة الخدمة المدنية على اتخاذ خطوة أكثر عملية في موضوع التعاقد عن طريق الشركات وتوجيه مؤسسات القطاع المدني للتعاقد المباشر في ظل عدم وجود درجات مالية للتعيين، وأن تتبنى هذه المؤسسات خطط تعمين واضحة خلال الفترة المقبلة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

09 أكتوبر 2019

"تربوية الشورى" تناقش وفيات الطلاب بسبب الحافلات المدرسية

المزيد

18 مارس 2019

"تربوية الشورى" تناقش نسيان الطلاب في الحافلات المدرسية

المزيد

06 أبريل 2019

السلطنة تحتفل بيوم اليتيم العربي وتؤكد مواصلة جهود بناء بيئة تربوية سليمة

المزيد

08 سبتمبر 2018

نسيان الطلاب في الحافلات المدرسية.. خطر يقض مضاجع أولياء الأمور

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

وضع حجر أساس جناح السلطنة في "إكسبو 2020"

الاقتصاد - محلي

الشرطة تكشف عن أسلوب جرمي جديد للاحتيال الإلكتروني

المحليات - شرطة

الشبيبي يكرم أبرز شركات التطوير العقاري في احتفال السلطنة بيوم الإسكان العربي

الاقتصاد - محلي

"عيش الخليج" على جدول أعمال اجتماع وكلاء السياحة بدول مجلس التعاون

الاقتصاد - محلي

الفطيسي يرعى انطلاق مناقشات مؤتمر عُمان الأول للهيدروجين في "جيوتك"

الاقتصاد - محلي

السلطنة الأولى عالميا في "الخلو من وقوع الإرهاب"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

عمان - مراسيم سلطانية

شاهد.. فيديو لتعنيف طفل سعودي يثير موجة غضب

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2019 في السلطنة

الاقتصاد - محلي

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

ضبط عدد من منتهكي الحياة البرية بمحمية السرين الطبيعية

المحليات - أخبار

مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ 19 شخصا

عمان - مراسيم سلطانية

إعلان أسفل الأكثر قراءة