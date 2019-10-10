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اليوم.. السلطنة تستضيف اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان بـ"دول التعاون"

الخميس 10 أكتوبر 2019 08:38 ص بتوقيت مسقط

الوفد السعودي 3
الوفد القطري 3
الوفد الكويتي 3_1
الوفد القطري 3
الوفد الإماراتي 2

 

مسقط - الرؤية

 

تستضيف السلطنة اليوم الخميس، ممثلة في رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، اجتماع اللجنة العسكرية العليا لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويترأس الاجتماع الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة العسكرية العليا، كما يشارك في الاجتماع معالي الفريق الركن قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون، وسعادة اللواء الركن الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. ويتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز مسيرة التعاون القائم بين دول المجلس في مختلف المجالات العسكرية.

ووصل إلى البلاد أمس كل من معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان لقوة دفاع البحرين، ومعالي الفريق الأول الركن فياض بن حمد بن رقاد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة بالمملكة العربية السعودية، وسعادة الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، وسعادة الفريق الركن محمد خالد الخضر رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، كما وصل إلى البلاد معالي الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي.

وكان في استقبالهم لدى وصولهم كلا على حدة بقاعدة السيب الجوية الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة وعدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة.

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