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اعتماد القوائم النهائية للناخبين بانتخابات الشورى

الخميس 10 أكتوبر 2019 08:37 ص بتوقيت مسقط

اعتماد القوائم النهائية للناخبين بانتخابات الشورى

 

مسقط - الرؤية

عقدت اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة صباح أمس اجتماعاً لها، برئاسة سعادة وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء، وذلك بمبنى ديوان عام وزارة الداخلية. 

واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع القوائم النهائية للناخبين، الذين بلغ عددهم 713335 ناخباً وناخبة، منهم 337618 ناخبة بنسبة 47.3% من إجمالي عدد الناخبين.

واطلعت على عدد من الإجراءات في العملية الانتخابية. وناقشت الاستعدادات الجارية للتصويت عن بُعد  للناخبين الموجودين خارج السلطنة واللجان العاملة في الانتخابات، التي ستكون يوم السبت 19 من أكتوبر الجاري.

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