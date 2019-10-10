وحدات من المارينز البريطانية تشارك في تمرين "قلعة مسندم 1"

مسقط - الرؤية

في إطار الخُطط التحضيرية للتمرين العُماني البريطاني المُشترك "قلعة مسندم 1" والذي سينفذه الجيش السلطاني العماني ممثلاً في قوة أمن مسندم مع وحدات من قوات المارينز البريطانية في محافظة مسندم خلال الفترة من 16 إلى 29 أكتوبر الجاري، اكتمل وصول الفوج الأول من القوات البريطانية إلى محافظة مسندم استعدادا للمشاركة في التمرين.

ويأتي التمرين ضمن سلسلة التمارين المشتركة التي تنفذ مع القوات البريطانية الصديقة، بهدف تطوير التعاون العسكري القائم بين الجانبين، وتنفيذ تدريبات عسكرية وميدانية وإدارية مشتركة في مختلف الظروف المناخية والتضاريس الجغرافية والتنوع البيئي التي تسمح للقوات بتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة.