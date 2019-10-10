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اتفاقية تعاون بين "التعليم العالي" وجامعة وايكاتو النيوزلندية

الخميس 10 أكتوبر 2019 08:34 ص بتوقيت مسقط

العمانية – الرؤية

وقعت وزارة التعليم العالي وجامعة وايكاتو النيوزلندية على اتفاقية للتعاون الأكاديمي في مجال برامج الدكتوراة. وقع الاتفاقية سعادة الدكتور حمود بن عامر الوردي القنصل العام للقنصلية العامة للسلطنة بأستراليا وعن الجانب النيوزلندي البروفيسور نيل كويجلي رئيس الجامعة.

ونصّت الاتفاقية على قيام جامعة وايكاتو بتقديم ثلاث منح دراسية مدفوعة الرسوم الدراسية لبرامج الدكتوراة في كل عام أكاديمي مقابل كل طالب مبتعث لدراسة برنامج البكالوريوس يتم تسجيله في أحد البرامج المطروحة في الجامعة في العام الأكاديمي نفسه، على أن يتم العمل ببنود الاتفاقية اعتبارًا من شهر يناير من العام 2020.

وستتولى الجامعة القيام بإنهاء كافة إجراءات قبول الطلبة العمانيين المرشحين لهذه المنح في البرامج المختلفة وتحديد مشرفين أكاديميين لهم خلال فترة لا تتجاوز 45 يوم عمل على أن توفر الجامعة كافة الخدمات الأكاديمية واللوجستية التي تمنح لكافة طلبة برامج الدكتوراة الدارسين بالبرامج المختلفة بالجامعة مجانًا.

وأوضح سعادة الدكتور حمود بن عامر الوردي القنصل العام للسلطنة بأستراليا أنّ التوقيع على هذه الاتفاقية يأتي ضمن خطة الوزارة ممثلة في القنصلية العامة للسلطنة بأستراليا لفتح آفاق تعاون أوسع مع العديد من مؤسسات التعليم العالي الأسترالية والنيوزلندية المرموقة. مشيرا إلى أن الاتفاقية تسعى إلى تنفيذ برنامج للتعاون المشترك مع تلك المؤسسات في شتى المجالات التي تخدم الطلبة العمانيين المبتعثين كالحصول على فرص مقاعد دراسية ثابتة يتم تخصيصها لهم. كما تسعى كذلك إلى قيام القنصلية بتخصيص برامج تعاون مع بعض الجامعات الأسترالية والنيوزلندية لعقد برامج تدريبية تستهدف موظفي بعض الجهات الحكومية بالسلطنة.

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