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الطاقة الخضراء.. استدامة وتنويع اقتصادي

الخميس 10 أكتوبر 2019 08:25 ص بتوقيت مسقط

الطاقة الخضراء.. استدامة وتنويع اقتصادي

عسكتْ المناقشات والأطروحات التي شهدها مؤتمر عُمان الأول للهيدروجين، حجم الفرص الواعدة التي يمكن أن تتوافر في السلطنة حال التحول نحو مصادر الطاقة الخضراء الهيدروجينية المنتجة من الطاقات المتجددة، والتي من شأنها أن تدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني.

وهذا المؤتمر الأول من نوعه -والذي نظمته الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان "جيوتك"- جزءٌ من "مبادرة عمان الهيدروجينية" التي أطلقتها الجامعة والشركة الألمانية آي.جي رايز هيدروجين، والتي ترتكز على تطوير صناعات الهيدروجين في السلطنة، إلى جانب تأهيل وتطوير الكفاءات التكنولوجية والأكاديمية بما في ذلك البحث في جميع مجالات الاقتصاد الهيدروجيني، وهو مجال اقتصادي حديث نسبيا، لا يزال يخطو بثبات في عدد من دول العالم. المناقشات التي تضمنها المؤتمر دعتْ إلى بذل الجهود من أجل توظيف إمكانات الهيدروجين الأخضر في دعم المستقبل الاقتصادي للسلطنة، وآليات إنتاجها وتخزينها وتوزيعها وتطبيقاتها، في ظل التوقعات العالمية بنمو الطلب العالمي على الهيدروجين مستقبلا.

... إنَّ مثل هذه المبادرات الطموحة تفتح الباب أمام مزيد من العمل لتحقيق التنويع الاقتصادي المنشود، والذي يمثل محور ارتكاز الرؤية المستقبلية "عمان 2040"، فضلا عن دعمها لمبادئ الاستدامة التي تسعى السلطنة لتطبيقها في مختلف القطاعات والمجالات.

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