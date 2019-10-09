الأربعاء, 09 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
31 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

"القوى العاملة" تعقد 3 اجتماعات مع ممثلي سفارات الدول المرسلة

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 08:22 م بتوقيت مسقط

"القوى العاملة" تعقد 3 اجتماعات مع ممثلي سفارات الدول المرسلة

مسقط - الرؤية

عقدتْ لجنة الحوار مع سفارات الدول المرسلة بوزارة القوى العاملة، 3 اجتماعات مع مُمثلي سفارات الفلبين والأردن وتركيا؛ لمناقشة الإشكاليات التي تُواجه القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص من هذه الجنسيات.

وتأتِي الاجتماعات في إطار اللقاءات الدورية للجنة الحوار مع سفارات الدول المرسلة للقوى العاملة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (301/2017)، والتي تختصُّ بالاجتماع مع سفارات الدول المرسلة للقوى العاملة؛ للعمل على إيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات التي تواجه القوى العاملة غير العمانية، والمتعلقة بحقوقهم والتزاماتهم المقررة بموجب القوانين واللوائح المعمول بها.

وأكَّدت اللجنة لممثلي السفارات ضرورة التزام القوى العاملة بالقوانين المعمول بها في السلطنة، وأهمية تبادل المعلومات والقضايا المتعلقة بالمشاكل التي تُواجهها القوى العاملة الوافدة، وضرورة توعية القوى العاملة من جنسياتهم قبل مغادرتها إلى السلطنة؛ للحد من الممارسات غير القانونية، ولتحقيق مزيد من الاستقرار في العلاقة بين أطراف العمل.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

22 نوفمبر 2017

احتفالات متواصلة في سفارات السلطنة بعدد من الدول

المزيد

01 يونيو 2016

وزير القوى العاملة يترأس وفد السلطنة في اجتماعات الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف

المزيد

19 نوفمبر 2015

سفارات السلطنة في عدد من الدول تحتفل بذكرى العيد الوطني الـ45 المجيد

المزيد

24 سبتمبر 2019

"التخصيص والشراكة" تستعرض برنامج توازن بحضور ممثلي 8 سفارات

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

وضع حجر أساس جناح السلطنة في "إكسبو 2020"

الاقتصاد - محلي

الشرطة تكشف عن أسلوب جرمي جديد للاحتيال الإلكتروني

المحليات - شرطة

"عيش الخليج" على جدول أعمال اجتماع وكلاء السياحة بدول مجلس التعاون

الاقتصاد - محلي

السلطنة الأولى عالميا في "الخلو من وقوع الإرهاب"

المحليات - أخبار

السفيرة الصينية: الاكتشاف النفطي الجديد لن يؤثر على مستوى طلبنا للنفط العماني

الاقتصاد - محلي

السلطنة تقترح إنشاء مرصد خليجي لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لإدماج تكنولوجيا المعلومات في التعليم

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

عمان - مراسيم سلطانية

شاهد.. فيديو لتعنيف طفل سعودي يثير موجة غضب

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2019 في السلطنة

الاقتصاد - محلي

ضبط عدد من منتهكي الحياة البرية بمحمية السرين الطبيعية

المحليات - أخبار

مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ 19 شخصا

عمان - مراسيم سلطانية

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة