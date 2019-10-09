"القوى العاملة" تعقد 3 اجتماعات مع ممثلي سفارات الدول المرسلة

مسقط - الرؤية

عقدتْ لجنة الحوار مع سفارات الدول المرسلة بوزارة القوى العاملة، 3 اجتماعات مع مُمثلي سفارات الفلبين والأردن وتركيا؛ لمناقشة الإشكاليات التي تُواجه القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص من هذه الجنسيات.

وتأتِي الاجتماعات في إطار اللقاءات الدورية للجنة الحوار مع سفارات الدول المرسلة للقوى العاملة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (301/2017)، والتي تختصُّ بالاجتماع مع سفارات الدول المرسلة للقوى العاملة؛ للعمل على إيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات التي تواجه القوى العاملة غير العمانية، والمتعلقة بحقوقهم والتزاماتهم المقررة بموجب القوانين واللوائح المعمول بها.

وأكَّدت اللجنة لممثلي السفارات ضرورة التزام القوى العاملة بالقوانين المعمول بها في السلطنة، وأهمية تبادل المعلومات والقضايا المتعلقة بالمشاكل التي تُواجهها القوى العاملة الوافدة، وضرورة توعية القوى العاملة من جنسياتهم قبل مغادرتها إلى السلطنة؛ للحد من الممارسات غير القانونية، ولتحقيق مزيد من الاستقرار في العلاقة بين أطراف العمل.