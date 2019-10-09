الأربعاء, 09 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
31 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

وضع حجر أساس جناح السلطنة في "إكسبو 2020"

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 08:19 م بتوقيت مسقط

وضع حجر أساس جناح السلطنة في "إكسبو 2020"

مسقط – الرؤية

تشهد إمارة دبي، اليوم، وضع حجر الأساس لمشروع مبنى جناح السلطنة في إكسبو 2020 دبي، الذي ستستضيفه مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020م وحتى 10 أبريل 2021م، ويحمل جناح السلطنة عنوان "عُمان.. فرص عبر الزمن".

وسيجري التوقيع على وضع حجر الأساس في الموقع المخصَّص لبناء وتشييد جناح السلطنة، بحضور معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة عضو اللجنة الوزارية الرئيسية المشرفة على التحضير والإعداد لمشاركة السلطنة في إكسبو 2020.

وقد استوحيت فكرة تصميم جناح السلطنة من شجرة اللبان، لما تحظى به هذه الشجرة من مكانة في التراث العماني؛ مما جعل منها جسراً للتواصل بين حضارات العالم القديم.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 يوليو 2019

الخميس.. آخر موعد لشراء مستندات مناقصة جناح السلطنة في "إكسبو 2020"

المزيد

04 نوفمبر 2018

الكشف عن تصميم جناح السلطنة في "إكسبو 2020" بدبي.. و"عمان: فرص عبر الزمن" عنوان رئيسي

المزيد

09 سبتمبر 2015

جناح السلطنة بـ"إكسبو ميلان" يتخطى 2.5 مليون زائر

المزيد

02 يوليو 2015

جناح السلطنة بـ"إكسبو ميلان" يتخطى حاجز المليون زائر

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

وضع حجر أساس جناح السلطنة في "إكسبو 2020"

الاقتصاد - محلي

الشرطة تكشف عن أسلوب جرمي جديد للاحتيال الإلكتروني

المحليات - شرطة

"عيش الخليج" على جدول أعمال اجتماع وكلاء السياحة بدول مجلس التعاون

الاقتصاد - محلي

السلطنة الأولى عالميا في "الخلو من وقوع الإرهاب"

المحليات - أخبار

السفيرة الصينية: الاكتشاف النفطي الجديد لن يؤثر على مستوى طلبنا للنفط العماني

الاقتصاد - محلي

السلطنة تقترح إنشاء مرصد خليجي لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لإدماج تكنولوجيا المعلومات في التعليم

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

عمان - مراسيم سلطانية

شاهد.. فيديو لتعنيف طفل سعودي يثير موجة غضب

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2019 في السلطنة

الاقتصاد - محلي

ضبط عدد من منتهكي الحياة البرية بمحمية السرين الطبيعية

المحليات - أخبار

مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ 19 شخصا

عمان - مراسيم سلطانية

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة