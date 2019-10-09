وضع حجر أساس جناح السلطنة في "إكسبو 2020"

مسقط – الرؤية

تشهد إمارة دبي، اليوم، وضع حجر الأساس لمشروع مبنى جناح السلطنة في إكسبو 2020 دبي، الذي ستستضيفه مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020م وحتى 10 أبريل 2021م، ويحمل جناح السلطنة عنوان "عُمان.. فرص عبر الزمن".

وسيجري التوقيع على وضع حجر الأساس في الموقع المخصَّص لبناء وتشييد جناح السلطنة، بحضور معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة عضو اللجنة الوزارية الرئيسية المشرفة على التحضير والإعداد لمشاركة السلطنة في إكسبو 2020.

وقد استوحيت فكرة تصميم جناح السلطنة من شجرة اللبان، لما تحظى به هذه الشجرة من مكانة في التراث العماني؛ مما جعل منها جسراً للتواصل بين حضارات العالم القديم.