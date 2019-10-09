"حيا للمياه" توقع اتفاقية إنشاء شبكة مياه معالجة بالخوض

مسقط – الرؤية

وقع معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط – رئيس مجلس إدارة حيا للمياه – اتفاقية العقد الخاص بإنشاء شبكات المياه المعالجة والصرف الصحي بهدف توفير خدمة الصرف الصحي لقرية الخوض، وتوفير المياه المعالجة لحديقة النباتات العمانية مع شركة "تاركت للإنشاءات" وهي إحدى الشركات الرائدة العاملة في السلطنة في هذا المجال.

وأكّد معالي المهندس أنّ مشروع توصيل المياه المعالجة مرحلة مهمة ضمن مراحل إنشاء حديقة النباتات العمانية، حيثُ تعد الحديقة نموذج بيئي لاستخدام المياه المعالجة، التي تنتجها محطات الصرف الصحي مما يؤدي إلى تقليل استنزاف المياه الجوفية أو مياه التحلية في الحديقة.

وقال المهندس حسين بن حسن عبد الحسين إنّ تكلفة المشروع تبلغ 7.794 مليون ريال عماني، وسيخدم 435 وحدة سكنية وتجارية وحكومية في قرية الخوض، وعند تشغيل المشروع سيزوّد حديقة النباتات العمانية بـ 1600 متر مكعب يوميًا من المياه المعالجة ويمكن زيادتها إلى 6500 متر مكعب يوميًا مستقبلاً حسب متطلبات حديقة النباتات العمانية والمتنزّهات الخضراء والمزارع في قرية الخوض، وسيجري ربط الشبكة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في السيب (المنومة) من خلال خط التجميع الرئيسي في الولاية، كما يتضمّن المشروع إنشاء شبكة صرف صحي بطول 36 كم وشبكة مياه معالجة بطول 7 كلم وإنشاء محطة ضخ جديدة للمياه المعالجة وتوسعة محطة ضخ المياه المعالجة القائمة بمنطقة الخوض، وتزويد المنطقة بالمياه المعالجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي في السيب (المنومة).

وأضاف الرئيس التنفيذي لحيا للمياه: سيجري الإشراف على تنفيذ أعمال المشروع إشرافًا مباشرًا من قبل كوادر عمانية من حيا للمياه، وسيكون الفريق مسؤولا بالكامل عن تنفيذ المشروع والانتهاء منه خلال 24 شهرًا آخذين بعين الاعتبار التحديات التي ستواجههم بما في ذلك الطبيعة الجغرافية الصعبة للمنطقة من جبال وأودية وصخور صلبة إضافة إلى الخدمات القائمة والتي من خلالها سيتم تنفيذ هذه الشبكات. وتعد مشاريع الصرف الصحي والمياه المعالجة في ولاية السيب من أكبر مشاريع حيا للمياه في محافظة مسقط، وتغطي ما مساحته 490 كيلو متر مربع.