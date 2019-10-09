الشبيبي يكرم أبرز شركات التطوير العقاري في احتفال السلطنة بيوم الإسكان العربي

الرؤية - أحمد الجهوري

تصوير/ راشد الكندي

احتفلت السلطنة ممثلة بوزارة الإسكان بيوم الإسكان العربي تحت شعار المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في دعم الإسكان الاجتماعي الميسر. ورعى معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان الاحتفال بحضور رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين العرب والرئيس العالمي للاتحاد الدولي العقاري وعدد من الشخصيات العقارية، وذلك برعاية "الرؤية" إعلاميا.

وتضمن الحفل تقديم عروض مرئية حول جهود الوزارة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص في دعم الإسكان الاجتماعي، وتكريم الجهات المشاركة وعدد من إبرز المطورين العقاريين والشركات لإسهاماتهم في المسؤولية الاجتماعية في مجالي الإسكان الاجتماعي والتطوير العقاري. كما افتتح معالي الشبيبي الملتقى العقاري المصاحب، مستعرضا مشاريع أبرز شركات التطوير العقاري بالسلطنة.

وقال معالي الشبيبي: إنّ الاحتفال بهذا اليوم يتيح لنا فرصة لاستعراض ما تم إنجازه في هذا المجال من قبل الوزارة وإبراز مدى مساهمة القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، والتي تطورت من الدعم المباشر لبرامج الإسكان الاجتماعي المخصصة لذوي الدخل المحدود إلى شكل آخر من أشكال الشراكة ببناء وحدات ومجمعات سكنية متكاملة سعيا منها لإيجاد حلول مناسبة للسكن البديل.

وتناولت العروض المرئية جهود المديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان، وكذلك جهود مؤسسات القطاع الخاص لتوفير ودعم الإسكان الميسر. وقالت المهندسة سهام بنت أحمد الحارثية المديرة العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان إنّ الوزارة تبنت في السنوات الأربع الماضية رؤية واضحة لدعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال تحديث التشريعات الحالية، كما أنّ قانون حساب الضمان هو أحد التشريعات الجديدة التي تحفظ حق المشترين في مشاريع التطوير العقاري وتسهيل حصول المطورين العقاريين على التراخيص اللازمة للبدء في البناء والتعمير، وتحفيز المستثمرين في القطاع بإنشاء مركز لخدمات المطورين العقاريين لإنهاء جميع التراخيص من كافة الجهات ذات العلاقة؛ فضلاً عن تنظيم سوق العقار والوساطة العقارية ببرنامج آلي تتم من خلاله صفقات البيع والشراء بحيث يضمن حقوق البائع والمشتري، ومنع اَي نوع من أنواع الغش أو الاحتيال ناهيك عن بدء العمل بنظام جمعيات الملاك لديمومة واستمرارية الصيانة والاهتمام بالمجمعات السكنية من ملاكها.

وأضافت الحارثية أنّ أهم تحدٍ يتمثل في تبسيط الإجراءات لتحفيز المستثمرين، وتمّ التغلب عليه بإنشاء مركز خدمات التطوير العقاري لإنهاء جميع الإجراءات اللازمة لتراخيص المطورين ومشاريع التطوير العقاري من كافة الجهات ذات العلاقة خلال ٢٧ يوم عمل من يوم تسليم مستندات المشروع، وبدأ العمل في المركز في أبريل الماضي، واستقبل ١٣ مشروعا منها مشاريع استراتيجية كمشروع خزائن وكذلك مشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس ومشروع الأحياء السكنية المتكاملة في بركاء ومشروع المدينة الصناعية سندان.

وتم تكريم عدد من المطورين العقاريين والجهات الداعمة لبرامج الإسكان الاجتماعي. وقال الدكتور خالد بن عامر المطاعني رئيس مجلس إدارة «بي بي أتش» للتطوير العقاري: واجبنا كشركة عقارية العمل المشترك مع الجهات الحكومية للصالح العام، وقد حرصت الشركة منذ تأسيسها على الالتزام بإرساء معايير جديدة وراقية للبنية التحتية وسوق العقارات في السلطنة. وتواصل «بي بي أتش» طرح مشاريع أيقونية جديدة ومثيرة في سوق العقارات.

ومن جانبه عبر الشيخ اسامة الخليلي مؤسس شركة زوايا عن سعادته بهذا التكريم لشركة زوايا كواحدة من أبرز شركات التطوير العقاري بالسلطنة، حيث سلمت زوايا أكثر من 1600 وحدة سكنية. كما أعرب حسين بن جواد رئيس مجلس إدارة شركة الأرجان تاول عن شكره لوزارة الإسكان على هذه المبادرة، وتكريم الشركة كواحدة من أبرز شركات التطوير العقاري بالسلطنة. وقال محمد بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لـ"عقار": إن الشركة تحتفل بمرور 10 أعوام على انطلاق أعمالها، وتفخر ببناء مجمع سكني متكامل وهو رمال 1 وأول مشروع مكاتب ذكية بالسلطنة.