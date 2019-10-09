"سياسات وقوانين المنافسة" في ورشة تخصصية.. الإثنين

مسقط - الرؤية

ينظم مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ورشة تخصصية بعنوان "سياسات وقوانين المنافسة" الإثنين المقبل، بمشاركة خبراء عالميين في مجال المنافسة والقانون من بريطانيا وأستراليا بحضور ممثلي مختلف الوحدات الحكومية والخاصة وعدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والجهات القضائية والقانونية والمؤسسات ذات العلاقة. وتهدف الورشة إلى التعريف بسياسات المنافسة وقوانينها من المنظور العالمي، ويقدم محامي المنافسة الدولي روسيل ميلر ورقة عمل حول مساهمة سياسة وقانون المنافسة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويتطرق البروفسور ريتشارد ويش أستاذ القانون بكلية كينجز بلندن إلى قوانين وقواعد المنافسة في الاقتصاد الرقمي. وتعريفا بالجوانب القانونية في قانون المنافسة يناقش خبير قانون المنافسة وأستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة ليدز ببريطانيا البرفسور بيتر ويلن التطبيق الجنائي في قانون المنافسة والمفاهيم والسياسات المتعلقة به.

وتأتي الورشة ضمن الخطة التوعوية للمركز، وتشمل تنظيم سلسلة من الورش والجلسات التوعوية بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار للجهات ذا العلاقة. وقد عقد المركز مؤخرا العديد من الجلسات والورش واللقاءات الخاصة للتعريف بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بهدف تنظيم حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية، وترسيخ مبدأ قواعد السوق الحر على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة أو منعها أو الإضرار بها.