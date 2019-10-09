الأربعاء, 09 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
33 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

"تدريب مقرون بالتوظيف" لـ90 باحثا عن عمل

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 05:53 م بتوقيت مسقط

"تدريب مقرون بالتوظيف" لـ90 باحثا عن عمل

مسقط - الرؤية

ينفذ معهد الخليج الدولي للإدارة والتكنولوجيا، برنامجيْن للتدريب المقرون بالتوظيف؛ أحدهما لذوي الإحتياجات الخاصة، والآخر للإدارة التخصصية، بعنوان "كوادر"، وتتبنَّاه شركة تنمية نفط عمان، بالتعاون مع الجمعية العمانية للخدمات النفطية (أوبال).

حضر الاحتفال بتدشين البرنامجين المهندس عبدالأمير العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة، وطارق الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد، والرئيس التنفيذي لأوبال، والمهندس محمد الغريبي مدير الشؤون الخارجية والاتصالات وممثلي الجمعية العمانية للمعاقين، ود. أحمد الفارسي رئيس مجلس إدارة معهد الخليج الدولي للإدارة والتكنولوجيا، وعدد من المسؤولين في شركات لولو وستاركيس وجيوفيال وسهول الفيحاء والبراق والنهضة والجمعيات ذات العلاقة.

وقال الدكتور أحمد الفارسي: تمَّ اعتماد موازنة تدريبية لتأهيل وتدريب 90 من فئة ذوي الإعاقة في مختلف التخصصات وتشمل الدفعه الأولى 40 معاقا من بينهم 4 من حملة المؤهل الجامعي في وظائف إداري موارد بشرية ومدخل بيانات وإخصائي حاسب آلي ومشرف شبكة الإنترنت، إلي جانب 36 وظيفة لحملة الدبلوم العام من بينها 17 وظيفة في الصرافة و4 في المحاسبة و6 في الإدارة و7 في خدمة العملاء و2 في الموارد البشرية.

وقال المهندس محمد بن أحمد الغريبي: إنَّ المبادرة قد تكون الأولى من نوعها في السلطنة؛ حيث يبذل موظفو شركة تنمية نفط عمان جهوداً حثيثة لدعم القضايا النبيلة في العديد من المناسبات؛ مما جعل الشركة واحدة من الشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية. وتهدف المبادرة إلى تعزيز مساهمة موظفي شركة تنمية نفط عمان في دعم برامج التدريب المقرونة بالتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ذوي الدخل المحدود، وسيستفيد منه 90شخصا من ذوي الإعاقة في برنامج تدريبي مدته 8 أشهر.

وقالت مديرة معهد الخليج الدولي للإدارة والتكنولوجيا إن البرنامج يشمل 800 ساعة تدريبية لتنمية المهارات الشخصية، ومهارات اللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، والصحة والسلامة المهنية، والمهارات النفسية والاجتماعية، والمهارات الإدارية المتخصصة حسب تخصص الوظائف المتاحة. كما يتيح البرنامج للمتدربين فرصة تجربة الحياة العملية من خلال التدريب لمدة شهرين قبل الالتحاق بالعمل، لافتة إلى أنَّ البرنامج يتسق مع الأهداف الوطنية في خطط التنمية المستدامة للسلطنة، والاستثمار في الموارد البشرية، وحرص الحكومة الرشيدة على دعم فئة ذوي الإعاقة، بتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 يونيو 2019

"أس أن سي لافالين" المنفذة لمشروع صلالة للأمونيا توقع اتفاقية تدريب مقرون بالتوظيف

المزيد

20 يونيو 2016

"القوى العاملة" تجري مقابلات تدريب مقرون بالتشغيل لـ32 باحثا عن عمل

المزيد

21 سبتمبر 2015

"القوى العاملة" توقع على 21 اتفاقية تدريب مقرون بالتشغيل بتكلفة أكثر من 1.2 مليون ريال

المزيد

21 مايو 2019

"تنمية نفط عُمان" توقع اتفاقيات تدريب مقرون بالتشغيل مع "الطيران العماني" و"دليل للنفط"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطنة الأولى عالميا في "الخلو من وقوع الإرهاب"

المحليات - أخبار

السفيرة الصينية: الاكتشاف النفطي الجديد لن يؤثر على مستوى طلبنا للنفط العماني

الاقتصاد - محلي

السلطنة تقترح إنشاء مرصد خليجي لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لإدماج تكنولوجيا المعلومات في التعليم

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

3 جلسات نقاشية حول أنواع التمويل والهيكلة البديلة في ختام أعمال "شراكات عمان"

الاقتصاد - محلي

السلطنة توقع مذكرة تفاهم مع كوريا في مجال التعاون العسكري

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تدشين منصة إلكترونية وطنية لتنظيم خدمات النقل.. والمرحلة الأولى مطلع ديسمبر

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

عمان - مراسيم سلطانية

شاهد.. فيديو لتعنيف طفل سعودي يثير موجة غضب

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2019 في السلطنة

الاقتصاد - محلي

ضبط عدد من منتهكي الحياة البرية بمحمية السرين الطبيعية

المحليات - أخبار

مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ 19 شخصا

عمان - مراسيم سلطانية

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة