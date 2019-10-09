"تدريب مقرون بالتوظيف" لـ90 باحثا عن عمل

مسقط - الرؤية

ينفذ معهد الخليج الدولي للإدارة والتكنولوجيا، برنامجيْن للتدريب المقرون بالتوظيف؛ أحدهما لذوي الإحتياجات الخاصة، والآخر للإدارة التخصصية، بعنوان "كوادر"، وتتبنَّاه شركة تنمية نفط عمان، بالتعاون مع الجمعية العمانية للخدمات النفطية (أوبال).

حضر الاحتفال بتدشين البرنامجين المهندس عبدالأمير العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة، وطارق الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد، والرئيس التنفيذي لأوبال، والمهندس محمد الغريبي مدير الشؤون الخارجية والاتصالات وممثلي الجمعية العمانية للمعاقين، ود. أحمد الفارسي رئيس مجلس إدارة معهد الخليج الدولي للإدارة والتكنولوجيا، وعدد من المسؤولين في شركات لولو وستاركيس وجيوفيال وسهول الفيحاء والبراق والنهضة والجمعيات ذات العلاقة.

وقال الدكتور أحمد الفارسي: تمَّ اعتماد موازنة تدريبية لتأهيل وتدريب 90 من فئة ذوي الإعاقة في مختلف التخصصات وتشمل الدفعه الأولى 40 معاقا من بينهم 4 من حملة المؤهل الجامعي في وظائف إداري موارد بشرية ومدخل بيانات وإخصائي حاسب آلي ومشرف شبكة الإنترنت، إلي جانب 36 وظيفة لحملة الدبلوم العام من بينها 17 وظيفة في الصرافة و4 في المحاسبة و6 في الإدارة و7 في خدمة العملاء و2 في الموارد البشرية.

وقال المهندس محمد بن أحمد الغريبي: إنَّ المبادرة قد تكون الأولى من نوعها في السلطنة؛ حيث يبذل موظفو شركة تنمية نفط عمان جهوداً حثيثة لدعم القضايا النبيلة في العديد من المناسبات؛ مما جعل الشركة واحدة من الشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية. وتهدف المبادرة إلى تعزيز مساهمة موظفي شركة تنمية نفط عمان في دعم برامج التدريب المقرونة بالتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ذوي الدخل المحدود، وسيستفيد منه 90شخصا من ذوي الإعاقة في برنامج تدريبي مدته 8 أشهر.

وقالت مديرة معهد الخليج الدولي للإدارة والتكنولوجيا إن البرنامج يشمل 800 ساعة تدريبية لتنمية المهارات الشخصية، ومهارات اللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، والصحة والسلامة المهنية، والمهارات النفسية والاجتماعية، والمهارات الإدارية المتخصصة حسب تخصص الوظائف المتاحة. كما يتيح البرنامج للمتدربين فرصة تجربة الحياة العملية من خلال التدريب لمدة شهرين قبل الالتحاق بالعمل، لافتة إلى أنَّ البرنامج يتسق مع الأهداف الوطنية في خطط التنمية المستدامة للسلطنة، والاستثمار في الموارد البشرية، وحرص الحكومة الرشيدة على دعم فئة ذوي الإعاقة، بتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة.