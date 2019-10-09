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الأولى عالميا في مؤشر الخلو من الإرهاب

السلطنة السادس عربيا في تقرير التنافسية العالمي

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 05:53 م بتوقيت مسقط

السلطنة السادس عربيا في تقرير التنافسية العالمي

 

الرؤية - مريم البادية

جاءتْ السلطنة في المرتبة السادسة عربيا والـ53 عالميا، ضمن تقرير التنافسية العالمي للعام 2019، الذي أعلنه المنتدى الاقتصادي العالمي. وأبرز الرصد الذي نفذه المكتب الوطني للتنافسية لنتائج التقرير قفزات حققتها السلطنة في عدد من المحاور والمؤشرات مقارنة بالعام الماضي، ومنها الابتكار وكفاءة الإطار القانوني ومعدل جرائم القتل، والتي جاءت كنتيجة للجهود المبذولة من قبل مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص، نحو تحسين تنافسية السلطنة لتتبوأ مكانها بين مختلف الدول المتقدمة في المؤشر.

وحلَّت السلطنة في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الخلو من وقوع الإرهاب، وهو مؤشر مهم يعكس ما تتمتع به السلطنة من استقرار سياسي وأمني في ظل الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة والعالم ككل، مكنها من تبوء هذا الترتيب. وفيما يتعلق بمؤشر تكلفة الجريمة المنظمة على الأعمال التجارية جاءت السلطنة في المرتبة الثانية عربيا والسادسة على مستوى العالم. وأحرزت السلطنة المرتبة السابعة عالميا في وجود رؤية طويلة الأمد للحكومة، والعاشرة عالميا في استجابة الحكومة للتغيير، والخامسة عشرة عالميا في ضمان استقرار السياسة الحكومية.

وأظهرَ رصد المكتب الوطني للتنافسية أنَّ السلطنة قفزت 29 مركزا في محور الابتكار لتصبح في المرتبة السابعة والخمسين على مستوى العالم، وجاءت في المرتبة الرابعة عشرة على مستوى العالم في مؤشر موثوقية خدمات الشرطة، كما حلت في المرتبة العاشرة عالميا في مؤشر جودة البنية الأساسية للطرق، والثانية والعشرين عالميا في كفاءة خدمة الموانئ.

وأشار التقرير إلى أنَّ السلطنة تبوَّأت المرتبة السابعة عالميا في مؤشر كفاءة الإطار القانوني في تسوية النزاعات، والرابعة عشرة عالميًّا في مؤشر كفاءة الإطار القانوني في الطعن في القرارات الحكومية، كما حلَّت في المرتبة التاسعة عشرة عالميًّا في مؤشر استقلال القضاء. كما أحرزت السلطنة المركز الثالث عشر عالميا في مؤشر التأثير المشوه للضرائب والإعانات على المنافسة، وفي المركز السادس عالميا في مؤشر تنوع القوى العاملة.

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