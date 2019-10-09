انطلاق المحطة الثالثة من المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية بولاية المضيبي

انطلقت صباح يوم أمس بولاية المضيبي المحطة الثالثة من مهرجان سباقات الهجن الأهلية الذي ينظمه شؤون البلاط السلطاني ممثلاً بالهجانة السلطانية، وشهد السباق الذي أقيم بمضمار الأبيض إقامة 30 شوطًا تنوعت بين فئتي الحجائج واللقايا، ويختتم اليوم السباق بإقامة 15 شوطًا موزعة على فئات اليداع والثنايا والحول وركض العرضة، ويرعى الختام الشيخ عبد العزيز بن أحمد بن محمد الهوم المياسي نائب والي المضيبي.

وجاءت نتائج أشواط أمس وفق الآتي:

الشوط الأول للحجائج أبكار: حلت في المركز الأول الطيارة لحمد بن سلطان الغفيلي، وفي المركز الثاني هملولة لعلي بن العبد المسلمي، وفي المركز الثالث الظبي لسالم بن هدوب الهاشمي.

الشوط الثاني للحجائج أبكار: حققت المركز الأول غزر لعبد الله بن رامس الجحافي، وحلت ثانيةً الظبي لمبارك سعيد الوهيبي، وفي المركز الثالث علاج لغالب بن سعيد الفزاري.

الشوط الثالث للحجائج جعدان: حقق المركز الأول النادر لحثيث بن منقاش الحرسوسي، وجاء ثانيًا هملول لأحمد بن غدير العامري، فيما كان المركز الثالث من نصيب ملبّي لسليم بن سالم الغيلاني.

الشوط الرابع للحجائج أبكار: في الصدارة جاءت مياسة لمحمد بن ناصر المحاربي، وفي المركز الثاني منحاف لعلي بن سعود الغفيلي، وفي ثالث المراكز ريمية لأحمد بن محمد الجحافي.

الشوط الخامس للحجائج أبكار: جاءت الشاهينية لسعيد بن حمد الجابري في المركز الأول، فيما جاءت نوف لسعود بن محمد الحارثي في المركز الثاني، وجاءت ثالثةً قيادة لعبد الله بن محمد المالكي.

الشوط السادس للحجائج جعدان: في مقدمة الفائزين جاء جبار لمحمد بن ذياب الوهيبي، فيما جاء الوسمي لسليمان بن محمد القنوبي ثانيًا، وفي المركز الثالث خريمة لناصر بن سعيد الوهيبي.

الشوط السابع للحجائج أبكار: حققت المركز الأول جوهرة لحمد بن ساعد العمري، وجاءت في المركز الثاني شنذارة لذياب بن سيف الخميسي، وفي المركز الثالث رسالة لعبيد بن محمد الوهيبي.

الشوط الثامن للحجائج أبكار: جاءت في المركز الأول الشاهينية لناصر بن سعيد الغفيلي، وفي المركز الثاني الشاهينية لأحمد بن سالم الغفيلي، وفي المركزالثالث النايفة لحمود بن محمد الحارثي.

الشوط التاسع للحجائج جعدان: حل أولا عجيب لحمود بن عبدالله المحاربي وفي المركز الثاني البازل مصبح بن عبيد البلوشي، وحل ثالثا الطيار لحمد بن سالم الغفيلي.

الشوط العاشر للحجائج أبكار: حققت المركز الأول قناعه لخالد بن عبدالله المالكي وفي المركز الثاني الشاهينية محمد بن هلال الجحافي، وفي المركز الثالث حربة لأحمد بن محمد الجنيبي.

الشوط الحادي عشر للحجائج أبكار: جاءت أولا الشاهينية لحميد بن حمد القنوبي، وفي المركز الثاني الشاهينية لحمدان بن خشير الجحافي، وفي المركز الثالث العفريت لعوض بن علي البلوشي.

الشوط الثاني عشر للحجائج جعدان: جاء في المركز الأول الفاتن لحمد بن سلطان الغفيلي، وفي المركز الثاني سراب لعلي بن سالم الوهيبي، وفي المركز الثالث حرب لفيصل بن علي الحبسي.

الشوط الثالث عشر للحجائج أبكار: ‏جاءت الظبي لحميد بن هدوب العمري في المركز الأول، وفي المركز الثاني بطولة لزاهر بن حمد المالكي، وفي المركز الثالث الظبي لحميد بن محمد الجنيبي.

الشوط الرابع عشر للحجائج أبكار: حققت المركز الأول أفكار لسيف بن حمد المعمري، وجاءت ثانية الطيارة لعلي بن سالم الجديلي، وفي المركز الثالث المسك لمحمد بن حميد الوهيبي.

الشوط الخامس عشر للحجائج جعدان: جاء في المركز الأول شاهين لمحمد بن فايل الزرعي، وفي المركز الثاني شاهين لحمد بن حميد الحبسي، وفي المركز الثالث شاهين لهلال بن محمد المقبالي.

الشوط السادس عشر للحجائج أبكار: حققت المركز الأول الشاهينية لمحمود بن سعيد الجحافي، وفي المركز الثاني تحذير لأحمد بن سليمان الحجري، وفي المركز الثالث ثروة لمبارك بن عامر الحبسي.

الشوط السابع عشر للحجائج أبكار: جاءت في المركز الأول غرايب لناصر بن سليمان الحجري، وفي المركز الثاني مرضية لسالم بن علي الجحافي، وفي المركز الثالث الشاهينية لحمود بن سالم الطوقي.

الشوط الثامن عشر للحجائج أبكار: جاءت في المركز الأول الريم لعبيد بن غدير الجحافي، وفي المركز الثاني الشاهينية لعلي بن سالم الوهيبي، وفي المركز الثالث أسياد لأحمد بن حمد الجنيبي.

الشوط التاسع عشر للحجائج جعدان: في المركز الأول جاء سراب لعبيد بن محمد الوهيبي، وفي المركز الثاني الأبجر لسعيد بن حمد الوهيبي، وفي المركز الثالث مياس لماجد بن محمد الهديوي.

الشوط العشرون للقايا أبكار: حققت المركز الأول فيافي لمحمد بن لويهي الجحافي، وفي المركز الثاني الواعية لمحمد بن عبد الله العمري، وفي المركز الثالث سرابة لهجن البشائر لمضمرها أحمد بن حمد الجنيبي.

الشوط الحادي والعشرون للقايا أبكار: جاءت في المركز الأول متعبة لصالح بن حمد حمدان الوهيبي، وفي المركز الثاني نجدة للحمدي بن حامد الحكماني، وفي المركز الثالث صنعاء لعدنان بن سليمان الرشيدي.

الشوط الثاني والعشرون للقايا جعدان: ‏حل في المركز الأول شاهين لراشد بن حمد الحرسوسي، وفي المركز الثاني وليف لسعد بن حمد الجنيبي، وفي المركز الثالث صدام لسعيد بن مسعود المالكي.

الشوط الثالث والعشرون للقايا أبكار: حلت في المركز الأول النويعس لثاني بن رشود المالكي، وجاءت ثانية مدامع ليوسف بن علي المغيري، وفي المركز الثالث جرعة لفهم بن حمد الجحافي.

الشوط الرابع والعشرون للقايا أبكار: جاءت في المركز الأول ندى لخالد بن عبد الله الكاسبي، وفي المركز الثاني فزعه لسعيد بن شطيط السليمي، وفي المركز الثالث المدينة لناصر بن سالم الدوحاني.

الشوط الخامس والعشرون للقايا أبكار: حققت المركز الأول الشاهينية لراشد بن سالم الغيلاني، وفي المركز الثاني مياسه محمد بن حميد الوهيبي، وفي ثالث المراكز ضجة لسيف بن ناصر الرشيدي.

الشوط السادس والعشرون للقايا جعدان: صوغان لعلي سالم الوهيبي جاء في المركز الأول، أما المركز الثاني فكان من نصيب أدهم لصقر بن هدوب العمري، وفي المركز الثالث متعب لأسعد بن غريب الجنيبي.

الشوط السابع والعشرون للقايا أبكار: في المركز الأول جاءت ظن لهناد بن سيف الجابري، وفي المركز الثاني بيان لسالم بن محمد الحجري، وفي المركز الثالث إنذار لعبد الله بن سلطان الغفيلي.

الشوط الثامن والعشرون للقايا أبكار: جاءت في المركز الأول أرباح لمحمد بن سالم المالكي، وفي المركز الثاني مرتابة لسعيد بن حميد الجحافي، وفي المركز الثالث فلتة لشهاب بن حمد الجحافي.

الشوط التاسع والعشرون للقايا أبكار: حققت المركز الأول شريعة لسالم بن محمد الحرسوسي، وفي المركز الثاني خيرة لحمد بن سلطان الغفيلي، وفي المركز الثالثة الشاهينية لسليم بن العبد الزرعي.

الشوط الثلاثون للقايا جعدان: جاء في المركز الأول شاهين لعبد الله بن غدير الوهيبي، وفي المركز الثاني الأسد لراشد بن سعيد الجابري، وفي المركز الثالث راهي لحمود بن الصغير الوهيبي.