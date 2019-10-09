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"ميلينيوم صلالة" وجهة جاذبة للعرسان بأكبر صالة أفراح

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 04:40 م بتوقيت مسقط

"ميلينيوم صلالة" وجهة جاذبة للعرسان بأكبر صالة أفراح

 

صلالة – الرؤية

يضم "ميلينيوم صلالة"، منتجع الأربع نجوم الواقع في منطقة السعادة شمال صلالة، أكبر قاعة للأفراح في صلالة، ويعد الوجهة المفضلة للعرسان لإقامة حفلات زفاف لا تنسى، حيث يتيح المنتجع للعرسان إمكانية إضفاء لمساتهم الخاصة على صالة الحفلات ويوفر العديد من الخدمات المميزة.

وتتسع صالة الأفراح لما يقارب 1000 شخص بمساحة تزيد عن 805 متر مربع، وتم تصميمها بعناية لاستضافة الحفلات والمؤتمرات ومختلف الفعاليات، وتعد الصالة مثاليةً لاستضافة الفعاليات الكُبرى وحفلات الزفاف وفق متطلبات وأذواق المنظمين حيث يأخذ فريق تنظيم الفعاليات لدينا بعين الاعتبار أدق التفاصيل بما يلبي مختلف الأذواق ويلائم جميع المناسبات. وتضم قاعة الأفراح أحدث المعدات التقنية مثل أحدث نظام سمعي بصري إلى جانب نظام الإضاءة الأنيق بما يضمن راحة الضيوف قبل بداية الحفل وغرفة استراحة خاصة بالعرسان.

وقال عمر حسين، مدير عام منتجع ميلينيوم صلالة: نوفر لضيوفنا أكبر صالة للأفراح في صلالة في ليلة الزفاف هي ليلة العمر وفيها يشرع الزوجان في رحلتهما المشتركة، ونفخر بأنّ لدينا فريقًا لتنظيم وإعداد الفعاليات يولي العناية بمتطلبات الضيوف وأذواقهم. وقد أصبحت عُمان وجهةَ مفضلة لدى السياح مما يجعلها مكانًا مثاليًا لإقامة حفلات الزفاف والاحتفال بليلة العمر.

ويُعد منتجع ميلينيوم صلالة رائدا في مجال الضيافة والخدمات ويقدم العديد من الخيارات المميزة لضيوفه منها أكبر صالة حفلات وفعاليات؛ مما يجعل المنتجع المكان المثالي لحفلات الزفاف، ويهدف المنتجع إلى توفير تجربة خاصة لضيوفه مليئة بالبهجة والسرور.

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