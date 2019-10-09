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3 أقساط مجانية لامتلاك "فولفو" قبل 22 أكتوبر

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 04:37 م بتوقيت مسقط

3 أقساط مجانية لامتلاك "فولفو" قبل 22 أكتوبر

مسقط – الرؤية

 

أطلقت شركة محسن حيدر درويش، الموزع الحصري لشركة فولفو في السلطنة، عرضا جذابا يجعل فرصة امتلاك واحدة من المركبات المميزة للعلامة التجارية أكثر جاذبية في إطار حملة التوفير، حيث ستدفع الشركة أول 3 أقساط شهرية ميسرة للعملاء ليشعرون بمتعة قيادة طرازات جديدة مختارة من مجموعة رائعة من المركبات الآمنة والأنيقة في 2019.

وتسري الحملة حتى 22 أكتوبر، وتقدم للعملاء استردادا نقديا يصل إلى 2000 ريال عماني، وضمان غير محدود المسافة لمدة تصل إلى 5 سنوات. كما يشمل العرض خدمة مجانية لمسافة 75.000 كلم أو خمس سنوات (أيهما أقرب) إضافة إلى تسجيل وتأمين مجاناً للسنة الأولى.

وقال فيصل نواز، مدير التسويق - فولفو عمان - إنّ سياراتنا الاستثنائية مثال للذكاء الحديث والفن والرفاهية والابتكار والسلامة على الطرق. ومع ذلك، أردنا رفع مستوى الاستمتاع بشراء سيارة جديدة في عام 2019 مع هذا العرض السخي. ونعد بقديم "الأفضل أو لا شيء" وسيتضمّن عرضنا الجديد فرصة الاستفادة من خدمة فولفو المتميزة في نقطة البيع، ليس ذلك فحسب، وإنّما طوال فترة تملك السيارة من خلال المساعدة الاستثنائية التي نقدمها بعد البيع.

وقد أتاحت سيارات فولفو لأوّل مرة معرفة السلامة الخاصة بها بسهولة في مكتبة رقمية مركزية تحث صناعة السيارات على استخدامها من أجل طرق أكثر أمانًا للجميع. وتمثل هذه الإيماءة فلسفة الشركة المتمثلة في تعزيز السلامة من خلال تبادل المعرفة التي تساعد على إنقاذ الأرواح وتأتي في الذكرى السنوية الستين لما قد يكون أهم اختراع في تاريخ سلامة السيارات، وهو حزام الأمان ثلاثي النقاط.

وتمّ اختراع حزام الأمان ثلاثي النقاط الذي قدمته شركة فولفو للسيارات في عام 1959 حيث أنقذ أكثر من مليون شخص على مستوى العالم، ليس فقط في سيارات فولفو ولكن في العديد من السيارات الأخرى بفضل قرار مشاركة الاختراع من أجل تحسين السلامة المرورية. ومنذ ذلك الحين واصلت إعطاء الأولوية للتقدم الاجتماعي على المكاسب المالية وحدها.

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