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تسهيلات متطورة أبرزها تطبيق "mBanking" لتعزيز مفهوم الدفع الإلكتروني

تتويج بنك مسقط بجائزة "جلوبال فاينانس" للأفضل في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 04:34 م بتوقيت مسقط

تتويج بنك مسقط بجائزة "جلوبال فاينانس" للأفضل في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية

 

مسقط – الرؤية

حقق بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة بالسلطنة ، إنجازا جديدا بحصوله على جائزة أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد بالسلطنة من قبل مؤسسة جلوبال فاينانس ((Global Finance وتم اختيار الفائزين من بين المشاركات التي خضعت لتقييم لجنة تحكيم متخصصة. وتمّ اختيار البنوك الفائزة بناء على معايير محددة من بينها استراتيجية جذب وخدمة الزبائن الذين يستخدمون التسهيلات والخدمات المصرفية الرقمية، وكذلك النجاح في تشجيع وتحفيز الزبائن على الاستفادة من العروض والخدمات الرقمية، إلى جانب الإقبال ونمو الزبائن الذين يستخدمون هذا النوع من الخدمات وخطط البنك في طرح المنتجات الرقمية الجديدة وانتشارها بين الزبائن ومدى الاستفادة التي يحصل عليها الزبائن من هذه المنتجات والمبادرات الرقمية مثل الخدمات المقدمة على الهاتف النقال وفي الخدمات المرتبطة بالإنترنت والمواقع الإلكترونية.

وقال أمجد اللواتي، مساعد مدير عام البطاقات والأعمال المصرفية الإلكترونية ببنك مسقط: سعداء بالحصول على جائزة أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الرقميه للأفراد ويفتخر البنك بالحصول على هذه الجائزة من مؤسسة جلوبال فاينانس المرموقة على مستوى العالم والتي تؤكد ريادة البنك في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية الرقمية، مؤكدا أنّ هذا الفوز يدل على تقدير المجتمع والمؤسسات الحكومية والخاصة ونجاح مبادراتنا وبرامجنا التي نقدمها بهدف تعزيز مفهوم الخدمات الإلكترونية، مشيرا إلى أنّ هذا المجال يُحظى باهتمام كبير من قبل البنك، وهناك إقبال من الأفراد ومن مختلف المؤسسات بالسلطنة حيث توفر هذه الخدمات الوقت والجهد وسرعة في إنجاز المعاملات المصرفية.

وأضاف اللواتي أنّ هذا الفوز بالجائزة يحملنا مسؤولية كبيرة لمواصلة الريادة والنمو والتقدم وتقديم الأفضل لزبائنا في كافة محافظات السلطنة، كما يشكل حافزا ودافعاً لبذل مزيد من الجهد لتحقيق رؤية البنك "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم" والتي تهدف إلى مواكبة التطورات والمستجدات في القطاع المالي العالمي وتسلط الضوء على عدد من الأولويات أهمها التركيز على الزبائن، وتعزيز الكفاءة والإنتاجية، والإبداع والمرونة والحفاظ على الموقع الريادي الذي يتمتع به البنك في القطاع المصرفي.

ويقدم بنك مسقط العديد من الخدمات والتسهيلات المصرفية الإلكترونية مثل تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال (mBanking) والذي يقدم العديد من الخدمات والتسهيلات المصرفية للزبائن وتشهد هذه الخدمات إقبالا كبيرا من قبل مختلف الزبائن.  كما يعمل البنك على تعزيز مفهوم الدفع الإلكتروني حيث يشهد هذا النوع من الخدمات نمواً كبيراً مقارنةً بالسنوات الماضية، إضافة إلى الخدمات التي يقدمها البنك عبر أجهزة السحب والإيداع والتي تنتشر في كافة محافظات السلطنة كأكبر بنك مصرفي لديه شبكة من هذه الأجهزة المتطورة، والتي تقدم العديد من الخدمات والتسهيلات المصرفية والتي توفر على الزبائن الوقت والجهد. ويستثمر بنك مسقط في القطاع، ويحرص على التعاون مع مختلف المؤسسات لتعزيز الخدمات الإلكترونية لكافة الزبائن بهدف تعزيز الثقة والاستمرار في اختيار بنك مسقط كشريك مصرفي لهم في كل مكان.

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