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قرار بإيقاف لاعب بالمنتخب الإماراتي عن ممارسة كرة القدم

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 03:20 م بتوقيت مسقط

قرار بإيقاف لاعب بالمنتخب الإماراتي عن ممارسة كرة القدم

 

أبوظبي - الوكالات

كشفت وسائل إعلام إماراتية أن لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم قررت إيقاف لاعب نادي الشارقة، ماجد سرور، عن ممارسة اللعبة إلى حين التحقيق معه، وذلك بسبب مخالفة انضباطية ارتكبها داخل معسكر المنتخب الإماراتي الأول.

ويستعد منتخب الإمارات لخوض مباراتين في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ومن المقرر أن يواجه نظيره الإندونيسي يوم الخميس في دبي، قبل أن يلاقي تايلند في 15 أكتوبر الجاري في بانكوك.

وذكرت قناة "الشارقة" في "تويتر" أن لجنة الانضباط قررت إيقاف اللاعب إلى أجل غير مسمى بعد استبعاده من معسكر المنتخب الأول، على أن يتم استدعاؤه للمثول أمام اللجنة يوم الثلاثاء المقبل.

كما عاقبت اللجنة كلا من عبدالعزيز الكعبي ومحمد جمعة، لاعبا شباب الأهلي، بالإيقاف مباراة رسمية واحدة وغرامة مالية تبلغ 75 ألف درهم، لرفضهما الانضمام إلى بعثة المنتخب الأولمبي.

 

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