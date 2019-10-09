إدانة مديرة جروب واتسآب في قضية غريبة بالسعودية

فوجئت مديرة جروب على تطبيق التواصل "واتساب" بموعد المحكمة الجزائية في السعودية، بعد ترحيبها بصديقتها قائلة: "جتكم حصيصة"، حيث اعتبرت المدعية (حصة) أن تصغير اسمها القصد منه الانتقاص والتشويه لصورتها.

وأكد المحامي حمد الرزين، أن المدعية "حصة" طالبت بتعزير صديقتها "منيرة" لقاء هذه الجريمة التي ارتكبتها، على حد قولها، كما أوضح الرزين في تغريدته على تويتر، تأثير العبارات والوجوه التعبيرية (الإيموجي) في تفسير أركان الجريمة، وتحديد العقوبة السليمة من طرف القضاء الذي يواجه قضايا دورية "تافهة"، على حد وصفه، حيث قال: "أما ما يتعلق بالقضايا (التافهة) فحدث ولا حرج، من أمثال هذه القضية وغيرها، والمحاكم تتعامل مع أطياف البشر بطبيعتهم وسليقتهم، ولا يصد أمثال هؤلاء إلا الحكم القضائي، ووضع رسوم على التقاضي".

وشهدت هذه التغريدة انتشاراً واسعاً في منصات التواصل الاجتماعي، حيث هناك مطالبات بوضع حد للقضايا التي تشغل المحاكم عن طريق التكاليف القضائية التي تلزم المدعي بدفع رسوم تجعله أكثر حرصاً على دعواه.