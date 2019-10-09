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انخفاض في سعر نفط عمان

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 12:48 م بتوقيت مسقط

انخفاض في سعر نفط عمان

 

مسقط - العمانية

بلغ سعر نفط عمان الرسمي تسليم شهر ديسمبر القادم، اليوم الأربعاء 58.78 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شعد انخفاضًا بلغ 28 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء الذي بلغ 59.06 دولار أمريكي.

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