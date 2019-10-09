انخفاض في سعر نفط عمان

مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عمان الرسمي تسليم شهر ديسمبر القادم، اليوم الأربعاء 58.78 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شعد انخفاضًا بلغ 28 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء الذي بلغ 59.06 دولار أمريكي.
الأربعاء 09 أكتوبر 2019 12:48 م بتوقيت مسقط
مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عمان الرسمي تسليم شهر ديسمبر القادم، اليوم الأربعاء 58.78 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شعد انخفاضًا بلغ 28 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء الذي بلغ 59.06 دولار أمريكي.
اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية
05 يوليو 2016
29 أغسطس 2019
14 مايو 2019
18 مارس 2019