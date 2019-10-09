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نهايات غير منتظرة

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 08:59 ص بتوقيت مسقط

نهايات غير منتظرة

فتحي مهذب | تونس

انتهى كل شيء

قائد الأوركسترا مات رميا بالرصاص..

الكراسي بيوطوبيا الفراغ..

الإوزات البيضاء بركلة النسيان..

الوردة بشوكة لص براجماتي..

السهل النائم بصواعق المزارع..

لماذا تشتعل نبرات المعزين.. في الظهيرة؟

لماذا يصطفق القمر على ظهر الأسد؟

ويزأر الغائبون داخل معطفي القطني؟

الذين فروا بذكريات حلوة..

مخلفين دموعا تلمع في ألبوم العائلة

سهام الهندي الأحمر على المصطبة

لقنص عصافير النوستالجيا

الذين خلفوا ريش هواجسهم على الكنبة

- من كسر أغصان راقصة الباليه؟

- فهد سقط من شجرة الموسيقى

لماذا جاء المطر متأخرا وحيدا باكيا وحزينا

ناسيا معطفه الذهبي في خزانة الأرملة

نبيذه السماويّ في جرن الأسقف؟

لماذا اختفى الرب دفعة واحدة؟

لماذا اعتلى كرسيه الأبدي ذئاب اللاهوت؟

من قطع أصابع الملائكة في حقل الأرز؟

لماذا بيتنا معتم لا تزوره غير الأشباح وأرواح الجنود المضطهدين

خفاش الغابة العجوز

صحن طائر يغرد فوق شجرة الكاليبتوس

جنيٌّ على جواد رمادي؟

كوابيس السنوات الأولى لمياه البداية

ضوضاء الأبديات العميقة

***

 

انتهى كل شيء

النسر يخطف لوز المفكر

النهار يلتهم عكازة الأعمى

وقبَّعة الفيلسوف ملآى بزيزان الحداثة

والناقد العبثي يكوي ثيابه القديمة أسفل النص

***

 

انتهى كل شيء

أخفينا مراكبنا في البهو الرمادي

أسمالنا في كهف التجربة

مثل رواد الفضاء

اختلسنا مفاتيح الجاذبية

جلبنا نجوما ثاقبة

وانتهت مثل شياه ضريرة

في حديقة الفلكي.

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