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أبللُ بالدمــاء شغــاف شعــري

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 08:56 ص بتوقيت مسقط

أبللُ بالدمــاء شغــاف شعــري

 

د. ريم سليمان الخش| باريس

 

إذا صبّ اكتمال البدر نَخبهْ

ونادمني على شعرٍ وصحبةْ

//

يبللني اجتيــاحك في هبوبٍ

به تعوي الرياح عواء ذئبةْ

//

كعــداءٍ يهـــزّ الكــلْمَ قلبــي

عــدا ذئبـا وكان الحِبُّ دأبه

//

ليجعلـه انفعـالا شـاعـريــا

ويشرب من خلاياه المحِبةْ

//

يلازمـه التوحــشُ واشتهاءٌ

لملحمــةٍ مجلجــلةٍ بـرهــبةْ

//

لأسريَ والهزيعُ على انصبابٍ

مزلزلــةً بقعـــر الليـل نَصــبَه

//

أبللُ بالدمــاء شغــاف شعــري

وأتركـــه علــى جــوعٍ ورغبةْ

//

فــلا يــدري أمـسٌّ في حـروفي

أم الإعجــاز ممهــورٌ بنخْــــبةْ؟

//

أم الإعصــار مقتلــعِا مـدوّى

أم النشوى وجنٌ كان قربه!!؟

//

لأتركه طريــح الشعــر ملقـى

كمجنــونٍ بملـــهمـــةٍ وذئبـــة

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