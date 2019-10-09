جلالة السلطان يهنئ رئيس أوغندا

مسقط - العمانية
بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، تضمّنت تهاني وتمنيات جلالته الطيّبة لفخامته ولشعب أوغندا الصديق.
الأربعاء 09 أكتوبر 2019 08:47 ص بتوقيت مسقط
مسقط - العمانية
بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، تضمّنت تهاني وتمنيات جلالته الطيّبة لفخامته ولشعب أوغندا الصديق.
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