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جلالة السلطان يهنئ رئيس أوغندا

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 08:47 ص بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يهنئ رئيس أوغندا

 

مسقط - العمانية

بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، تضمّنت تهاني وتمنيات جلالته الطيّبة لفخامته ولشعب أوغندا الصديق.

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