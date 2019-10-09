قائد البحرية السلطانية العمانية يتابع فعاليات التمرين البحري "أسد البحر"

مسقط - الرؤية

تتواصل فعاليات التمرين البحري "أسد البحر 2019" الذي تجريه البحرية السلطانية العمانية في منطقة الباطنة البحرية حتى العاشر من أكتوبر الجاري بمشاركة عدد من قطع أسطول البحرية السلطانية العمانية، وبإسناد جوي لعدد من طائرات سلاح الجو السلطاني العماني.

وقام اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية وعدد من كبار الضباط بالبحرية السلطانية العمانية وكبار الضباط المتقاعدين صباح أمس بزيارة لموقع التمرين البحري "أسد البحر"؛ حيث استمعوا إلى إيجاز عن سير فعاليات التمرين وطرق ووسائل وأساليب تنفيذها بما يُحقق الأهداف المتوخاة، كما شاهدوا رماية حية على أهداف جوية، وقد تمت عملية إطلاق الصواريخ على الأهداف بنجاح، مما أثبت ذلك كفاءة أطقم السفن المشاركة في التمرين ودقة أجهزتها في التعامل مع الأهداف الجوية.

ويأتي تنفيذ هذا التمرين في إطار الخطط التدريبية السنوية التي تنتهجها البحرية السلطانية العمانية في كل ما من شأنه إدامة مستويات الجاهزية لأسطول البحرية السلطانية العمانية ومنتسيبيها في مختلف التخصصات البحرية، وبما يحقق المهام الوطنية المنوطة بها.