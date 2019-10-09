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رئيس أركان قوات السلطان المسلحة يلتقي الفرق الرياضية العسكرية

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

رئيس أركان قوات السلطان المسلحة يلتقي الفرق الرياضية العسكرية

 

مسقط - الرؤية

التقى الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني صباح أمس بالفرق الرياضية العسكرية، ممثلة في المنتخب العسكري لكرة القدم، والمنتخب العسكري لألعاب القوى، والمنتخب العسكري للكرة الطائرة الشاطئية، وفريق القفز الحر، وفريق قوات السلطان المسلحة للرماية، والتي ستشارك في دورة الألعاب العسكرية المزمع إقامتها في جمهورية الصين الشعبية الصديقة خلال الفترة من (14- 28) من الشهر الجاري.

وفي بداية اللقاء الذي أقيم بمسرح صندوق تقاعد وزارة الدفاع، استمع الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة إلى إيجاز عن الاستعدادات التي اتخذت من قبل مديرية الرياضة العسكرية للمشاركة في هذه الدورة، والوقوف على جاهزية الفرق المشاركة تحقيقًا للنتائج المشرفة.

وحث الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة جميع الفرق الرياضية العسكرية على بذل مزيد من الجهد والاستعداد التام والمتواصل من أجل تحقيق الإنجازات الدولية، وتشريف السلطنة في هذه الدورة الرياضية العسكرية بشكل عام وقوات السلطان المسلحة بشكل خاص، والمحافظة على سجل النتائج المتقدمة والمراكز الأولى التي حققتها هذه الفرق، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح خلال هذه المشاركة والاستحقاقات المقبلة.

 حضر المناسبة عدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة، والحرس السلطاني العماني، وشؤون البلاط السلطاني.

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